Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (21/9)

TUDO ISSO VAI PASSAR



Data estelar: Sol eclipsado pela Lua Nova de Virgem

A mentira tem pernas curtas, mas são vigorosas e velozes, fazem barulho e levantam poeira, ao ponto de ser mais difícil perceber a luz da verdade que, de forma implacável, surge no horizonte.

O único poder real que a mentira tem é a capacidade de atrasar os procedimentos universais, porque enquanto a mentira conta com resultados imediatos, ela não tem o poder dos procedimentos universais, que atuam em consonância com a eternidade.



Por isso, ainda que nos assombre a percepção do retorno da brutalidade social e ideológica que parecia enterrada para sempre, depois de o mundo ter se envolvido em guerras que supostamente foram feitas para que nunca mais o mundo se envolvesse em guerras, mesmo assim confiemos alegres e cheios de serenidade em que tudo isso vai passar.

































ÁRIES (21/03 a 20/04):

Talvez você não tenha ainda a dimensão das transformações que aconteceram e das que em gerúndio se desenvolvem, mas é importante que você tenha em mente que a vida não será nunca mais o que foi. Tudo diferente.

TOURO (21/04 a 20/05):

O inevitável pode ser temido, mas deveria ser acolhido com serenidade, porque é uma mensagem desse organismo colossal que chamamos de Universo. É triste que o ser humano viva com medo a maior parte do tempo.

GÊMEOS (21/05 a 20/06):

Estando tudo bem para todas as partes, não haveria mais motivo de disputa. Porém, na prática as coisas não são assim, porque à medida que algo fica bem, as pessoas puxam de dentro de si outras queixas diferentes.

CÂNCER (21/06 a 22/07):

Em alguns momentos, o entendimento entre as pessoas empaca e até parece retroceder, mas você precisa confiar em que tudo está indo da melhor maneira possível, apesar dos contratempos. O entendimento prevalecerá.

LEÃO (23/07 a 22/08):

Para você assegurar o que pretende, é uma questão de seguir pelo caminho sem chamar muito a atenção, e isso só é possível se escondendo por trás do cumprimento das obrigações e responsabilidades. Abaixo do radar.

VIRGEM (23/08 a 22/09):

Nenhuma pessoa é inalcançável, algumas são de mais difícil acesso do que outras, e se você tiver em mente uma em especial, procure se movimentar estrategicamente na direção dela, sem se importar com a dificuldade.

LIBRA (23/09 a 22/10):

Siga pela linha de tudo que você deva fazer, gostando ou não, e perceberá quanto rende o tempo, porque se você fica resistindo ao inevitável, o tempo se perde todo em lamentos e dores totalmente desnecessárias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11):

De um jeito ou de outro, pela facilidade ou pela complicação, as pessoas envolvidas nesta parte do seu caminho vão precisar se entender e fazer alguns combinados. Sem dar esse passo em primeiro lugar, nada feito.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12):

O que tiver de acontecer, acontecerá, e o que você quiser fazer acontecer, você terá de tomar as devidas iniciativas. Será que vai dar para conciliar os acontecimentos do destino e os de seu desejo? O tempo dirá.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01):

É muito bom que você tenha suas opiniões formadas e bem substanciadas, porém, melhor ainda seria que você revisasse suas opiniões, porque alguns conceitos, com o tempo, se transformam em preconceitos.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02):

Grandes voos requerem enormes investimentos, e é diante dessa realidade que a alma fica temerosa de que o investimento não traga os resultados desejados. Porém, como saber dos resultados antes de fazer o investimento?

PEIXES (20/02 a 20/03):

Os deveres existem não para torturar sua alma livre, mas para que a liberdade pretendida não degringole em jogos de poder nefastos. Os limites são muito úteis para perceber qual é o melhor caminho a seguir.