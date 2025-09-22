Taylor Swift: Travis Kelce comenta sobre casamento

Travis Kelce, astro do Kansas City Chiefs, garantiu que os preparativos para o casamento com Taylor Swift não estão entre suas maiores preocupações no momento. Em entrevista ao podcast New Heights, conduzido por ele e seu irmão Jason Kelce, o jogador de 35 anos comentou, na última quarta-feira (17), sobre como lida com os desafios atuais dentro e fora dos campos.

Durante a conversa, o apresentador Jimmy Fallon questionou se o casal já havia iniciado os planos do casamento. Travis respondeu com bom humor: “Esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo de tudo.” Ele acrescentou, brincando, que vencer partidas de futebol americano ainda é sua prioridade: “O casamento será fácil comparado a como pegar uma maldita bola de futebol.”

O jogador falou também sobre a difícil estreia da equipe na temporada, que perdeu os dois primeiros jogos, incluindo uma revanche do Super Bowl contra o Philadelphia Eagles, no último domingo (14). “Precisamos pegar a bola. Precisamos pegar a bola. Estamos nos dando uma chance, mas, no momento, não estamos executando o que prometemos”, afirmou Kelce. Ele destacou que seu foco é corresponder às expectativas da equipe e melhorar seu desempenho a cada dia.

O próximo desafio dos Chiefs será contra o New York Giants, em 21 de setembro, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Taylor Swift já demonstrou apoio ao comparecer ao primeiro jogo em casa da equipe, no Arrowhead Stadium.

Sobre o casamento, Travis manteve os detalhes em sigilo, mas revelou que ambos preferem uma celebração com música ao vivo. Fontes próximas ao casal afirmam que o evento será discreto, voltado apenas para amigos próximos, e não um grande espetáculo.

O casal anunciou o noivado no final de agosto, após dois anos de namoro, em uma postagem conjunta no Instagram, na qual brincaram: “Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar “. A música de fundo escolhida foi “So High School”, faixa de Swift que faz referência ao romance.

Taylor Swift revela detalhes luxuosos do álbum The Life of a Showgirl

No último sábado (20), a cantora Taylor Swift surgiu por meio do perfil oficial da Taylor Nation nas redes sociais para compartilhar novos detalhes sobre The Life of a Showgirl, seu décimo segundo álbum de estúdio e um dos mais aguardados de sua carreira. No vídeo divulgado, a artista apresenta os materiais que farão parte da versão física do disco, destacando que este será um de seus projetos mais ricos em conteúdos adicionais e especiais para os fãs.

Ao iniciar a gravação, Taylor explicou que sua principal intenção com esse lançamento é oferecer uma experiência visual e sensorial ampla, que vá além das músicas e crie uma conexão ainda mais forte com o público. Ela destacou que buscou maneiras de expandir o universo do álbum para que os fãs tivessem acesso a elementos exclusivos e memoráveis:

“Eu só queria que os fãs tivessem o máximo possível de imagens desse universo, dessa era do álbum. Realmente passei muito tempo pensando em como poderia criar o melhor produto em vinil, a melhor embalagem e a melhor experiência em CD que eles pudessem ter. Todos os CDs vêm com photocard. Cada vinil tem um poema dentro, além de mais imagens do que havíamos planejado inicialmente.”

Na sequência, a cantora enfatizou o cuidado estético aplicado ao projeto, ressaltando que cada detalhe da produção foi pensado para transmitir um ar de sofisticação. Segundo Taylor Swift, a intenção era transformar não apenas a audição do disco, mas também o contato físico com os materiais, em algo marcante e diferenciado:

“Escolhemos um acabamento brilhante que nunca tínhamos usado antes. Queríamos que o álbum tivesse uma sensação luxuosa […] O vinil e a embalagem do CD, as fotografias e os photocards — tudo isso é algo de que tenho muito orgulho. Levou muito tempo para montar, exigiu concentração e organização, mas espero que valha a pena. Espero que os fãs fiquem felizes.”

Um dia antes da publicação do vídeo, Taylor Swift já havia surpreendido o público ao anunciar a produção de um filme relacionado ao novo álbum. A obra terá como destaque a estreia de The Fate of Ophelia, faixa escolhida como lead single do projeto, que ganhará um videoclipe especial. Além da exibição da canção principal, o filme apresentará os bastidores do processo criativo e trará materiais inéditos de outras músicas que compõem a tracklist, oferecendo uma visão mais aprofundada do conceito de The Life of a Showgirl.