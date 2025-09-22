Taylor Swift e Travis Kelce planejam casamento com música ao vivo

Travis Kelce e Taylor Swift estão prestes a levar seu romance para o altar, mas o casal já deixou claro que o grande dia não terá DJ. Em entrevista ao podcast New Heights, apresentado por Travis e seu irmão Jason Kelce, o astro do Kansas City Chiefs, de 35 anos, compartilhou detalhes sobre os planos do casamento.

Durante o episódio, que foi ao ar na quarta-feira, 17 de setembro, o apresentador Jimmy Fallon perguntou se o casal havia começado a organizar a cerimônia após o recente noivado. Travis respondeu que prefere música ao vivo, revelando que a celebração terá performances de artistas em vez de reprodução de faixas pré-gravadas.

O irmão de Travis, Jason, também comentou sobre o lado artístico do tight end, lembrando que suas habilidades de performance não são novidade. “Eu já via isso nele desde criança. Ele sempre teve esse talento”, afirmou.

A aptidão musical de Kelce ficou evidente em julho, quando ele cantou um clássico de Bob Seger, Old Time Rock & Roll, durante o American Century Championship, impressionando os presentes. Além disso, fãs do casal relembram apresentações públicas de Taylor e Travis juntos, incluindo momentos durante o US Open 2024.

O noivado do casal foi anunciado oficialmente em 26 de agosto com uma postagem no Instagram: “Seu professor de inglês e seu professor de educação física vão se casar “, acompanhada de fotos do pedido, realizado em um jardim coberto de rosas. Travis descreveu a ocasião como emocionante, com lágrimas e muita emoção envolvidas.

Apesar da exposição pública do noivado, fontes próximas ao casal afirmam que o casamento será um evento reservado, reunindo apenas amigos e familiares próximos. “Será definitivamente um evento privado e não um espetáculo”, disse a fonte à People.

Taylor Swift revela detalhes luxuosos do álbum The Life of a Showgirl

No último sábado (20), a cantora Taylor Swift surgiu por meio do perfil oficial da Taylor Nation nas redes sociais para compartilhar novos detalhes sobre The Life of a Showgirl, seu décimo segundo álbum de estúdio e um dos mais aguardados de sua carreira. No vídeo divulgado, a artista apresenta os materiais que farão parte da versão física do disco, destacando que este será um de seus projetos mais ricos em conteúdos adicionais e especiais para os fãs.

Ao iniciar a gravação, Taylor explicou que sua principal intenção com esse lançamento é oferecer uma experiência visual e sensorial ampla, que vá além das músicas e crie uma conexão ainda mais forte com o público. Ela destacou que buscou maneiras de expandir o universo do álbum para que os fãs tivessem acesso a elementos exclusivos e memoráveis:

“Eu só queria que os fãs tivessem o máximo possível de imagens desse universo, dessa era do álbum. Realmente passei muito tempo pensando em como poderia criar o melhor produto em vinil, a melhor embalagem e a melhor experiência em CD que eles pudessem ter. Todos os CDs vêm com photocard. Cada vinil tem um poema dentro, além de mais imagens do que havíamos planejado inicialmente.”

Na sequência, a cantora enfatizou o cuidado estético aplicado ao projeto, ressaltando que cada detalhe da produção foi pensado para transmitir um ar de sofisticação. Segundo Taylor Swift, a intenção era transformar não apenas a audição do disco, mas também o contato físico com os materiais, em algo marcante e diferenciado:

“Escolhemos um acabamento brilhante que nunca tínhamos usado antes. Queríamos que o álbum tivesse uma sensação luxuosa […] O vinil e a embalagem do CD, as fotografias e os photocards — tudo isso é algo de que tenho muito orgulho. Levou muito tempo para montar, exigiu concentração e organização, mas espero que valha a pena. Espero que os fãs fiquem felizes.”

Um dia antes da publicação do vídeo, Taylor Swift já havia surpreendido o público ao anunciar a produção de um filme relacionado ao novo álbum. A obra terá como destaque a estreia de The Fate of Ophelia, faixa escolhida como lead single do projeto, que ganhará um videoclipe especial. Além da exibição da canção principal, o filme apresentará os bastidores do processo criativo e trará materiais inéditos de outras músicas que compõem a tracklist, oferecendo uma visão mais aprofundada do conceito de The Life of a Showgirl.