Ana Castela rebate acusação de estar “bêbada” em vídeo nas redes

A cantora Ana Castela voltou a ser assunto nas redes sociais no último fim de semana, mas desta vez não apenas por sua agenda de shows ou pela especulação em torno de um possível romance com Zé Felipe.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira do portal Metrópoles. A artista decidiu responder a um comentário negativo que viralizou em um perfil de fofoca no Instagram, onde uma internauta a acusou de estar “bêbada” em um vídeo compartilhado após uma apresentação em Minas Gerais.

A polêmica surgiu depois que a sertaneja publicou um registro descontraído em seus stories. No vídeo, ela falava sobre um presente inesperado que recebeu dos fãs após se apresentar em Paracatu (MG) no sábado (20/9). Entre flores e lembranças, Ana Castela foi surpreendida com uma caixa contendo quatro pintinhos, o que a deixou emocionada. “Esse foi o melhor presente da minha vida”, comentou a cantora, arrancando risadas e curtidas dos seguidores.

A gravação rapidamente se espalhou por páginas de entretenimento e gossip no Instagram, alcançando milhares de visualizações. No entanto, em um desses perfis, uma internauta fez uma crítica irônica, insinuando que a sertaneja estaria embriagada. “Visivelmente bem bêbada como sempre… Agora entendo porquê ela é uma nora à altura do Leonardo… Explicado. Força Ana, o Zé só está na fase de amadurecimento, já já é adulto”, escreveu a usuária.

Ao se deparar com o comentário, a cantora não ignorou a crítica e fez questão de esclarecer a situação. Sem perder a calma, Ana Castela explicou o contexto do vídeo: “Eu tinha acabado de sair do show, tava cansada e rouca”, disse, rebatendo diretamente a acusação.

Mas além de se defender, a sertaneja optou por uma resposta que chamou atenção pelo tom conciliador. Em vez de entrar em confronto, ela aproveitou o espaço para mandar um recado de empatia e sororidade à internauta que a atacou. “Cê é tão linda, não precisa disso não… Falar assim de outra mulher”, completou a artista, encerrando o assunto de maneira elegante.

A postura da “Boiadeira”, como é conhecida pelos fãs, foi amplamente elogiada por seguidores, que destacaram a maturidade da resposta diante de uma situação que poderia ter se transformado em mais um episódio de ataques virtuais.

Ana Castela: Fama, relacionamentos e desafios nas redes

Nos últimos meses, além de sua carreira consolidada no sertanejo universitário, Ana Castela tem atraído atenção pelo suposto envolvimento com Zé Felipe, filho de Leonardo. Os rumores sobre um romance entre os dois alimentam ainda mais a curiosidade dos internautas, o que a torna alvo constante de especulações e, por vezes, críticas nas redes.

Esse episódio reforça os desafios enfrentados por artistas no ambiente digital. Apesar de todo o sucesso, a exposição também abre espaço para julgamentos e ataques pessoais. A forma como Ana Castela lidou com a situação mostra um esforço em manter sua imagem pública alinhada a valores de respeito e empatia, sem deixar de responder às críticas quando necessário.

Enquanto isso, a cantora segue cumprindo a agenda de shows e fortalecendo sua conexão com os fãs. O episódio com os pintinhos, apesar da polêmica, acabou ressaltando o carinho do público e o lado bem-humorado de Ana Castela, características que têm sido fundamentais para seu crescimento no cenário musical.