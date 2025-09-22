Dua Lipa encerra parceria com empresário David Levy antes de turnê no Brasil

Dua Lipa decidiu romper sua relação profissional com o empresário David Levy, responsável por parte da gestão de sua carreira, em meio à sua agenda mais intensa dos últimos anos.

O desligamento ocorreu pouco antes da cantora desembarcar no Brasil com a “Radical Optimism Tour”, marcada para novembro, e foi motivado por uma controvérsia política que se tornou pública nas últimas semanas.

O episódio teve início quando Levy assinou uma carta endereçada aos fundadores do Festival Glastonbury, solicitando que os rappers palestinos Belfast fossem retirados do line-up. No documento, que também recebeu apoio de outros representantes judeus da indústria musical, os artistas foram acusados de manter vínculos com o grupo Hezbollah.

A correspondência deveria permanecer confidencial, mas acabou vazando para a imprensa britânica.

Ao tomar conhecimento da iniciativa, Dua Lipa reagiu de forma imediata.

A cantora, que já se posicionou publicamente em defesa da causa palestina, considerou a postura de Levy incompatível com seus valores pessoais e profissionais. De acordo com fontes citadas pelo Daily Mail, a artista se certificou de que ele não integrará mais sua equipe de gestão.

Apesar da ruptura, Dua Lipa não ficará sem representação. A cantora continua vinculada à agência William Morris Endeavor (WME), responsável por sua carreira internacional. Agora, outro empresário dentro do escritório assume a função de gerenciar seus compromissos profissionais, incluindo a turnê mundial que já figura como a maior de sua trajetória até aqui.

A decisão reforça a imagem de independência e firmeza da artista, que ao longo dos anos tem buscado alinhar sua carreira com causas sociais e posicionamentos políticos. O movimento também sinaliza ao público que Dua não está disposta a flexibilizar seus princípios em nome de interesses do mercado musical.

Dua Lipa: Shows no Brasil e novo álbum em preparação

Com a questão resolvida nos bastidores, a britânica mantém o foco em seus próximos compromissos de palco. No Brasil, ela se apresenta no dia 15 de novembro no MorumBIS, em São Paulo, e no dia 22 no Engenhão, no Rio de Janeiro. A expectativa é de que convidados especiais possam se juntar a ela nas apresentações.

Paralelamente, Dua Lipa trabalha no desenvolvimento de seu quarto álbum de estúdio, apelidado por fãs de “DL4”. Em entrevista à revista Harper’s Bazaar, revelou estar experimentando novas sonoridades com a colaboração de Mark Ronson. Segundo o produtor, essa fase marca uma evolução artística significativa na carreira da cantora, refletindo tanto seu amadurecimento pessoal quanto musical.

O disco também deve trazer composições inspiradas em seu relacionamento com o ator Callum Turner, com quem está noiva.

“Todos os dias tento algo diferente. Descobrir uma nova direção é o maior desafio, mas também a parte mais divertida”, disse Dua.

A decisão de cortar laços com David Levy pouco antes de sua passagem pelo Brasil demonstra que, além de construir uma carreira sólida no pop internacional, Dua Lipa busca assegurar que seus princípios estejam sempre à frente de sua trajetória artística.