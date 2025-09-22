Harry Styles surpreende ao correr Maratona de Berlim

Conhecido mundialmente pela música, o cantor Harry Styles voltou a chamar atenção, mas desta vez fora dos palcos. O astro britânico quebrou seu próprio recorde ao completar a Maratona de Berlim em 2 horas, 59 minutos e 13 segundos, garantindo um feito inédito em sua trajetória esportiva: correr os 42,16 km em menos de três horas.

A participação de Styles ocorreu de maneira discreta. Para não ser facilmente reconhecido entre os mais de 55 mil corredores inscritos, ele utilizou o nome falso Sted Sarandos. Ainda assim, a notícia de sua presença rapidamente repercutiu entre fãs e veículos internacionais após a divulgação dos resultados oficiais.

A performance em Berlim marcou uma grande evolução para o artista, que havia participado de sua primeira maratona em março deste ano, em Tóquio. Na ocasião, Styles completou a prova em 3h24min07s, com ritmo médio de 7 minutos e 47 segundos por milha.

Agora, na capital alemã, ele conseguiu reduzir expressivos 25 minutos de seu tempo, mantendo um ritmo médio de 6 minutos e 50 segundos por milha. Esse avanço chamou a atenção de corredores amadores e profissionais, que destacaram a disciplina e dedicação do cantor ao esporte.

A conquista se torna ainda mais significativa ao considerar as condições climáticas do dia. Berlim registrou temperaturas de até 24ºC, um desafio extra para quem enfrentava a longa distância. Mesmo assim, Styles manteve a consistência ao longo da prova e cruzou a linha de chegada com energia suficiente para comemorar discretamente sua marca pessoal.

Vencedor do Grammy e reconhecido por hits como Watermelon Sugar, Harry Styles tem construído uma imagem que vai além da música. Ao investir tempo em treinos e competições de corrida, ele mostra um lado disciplinado e comprometido com o bem-estar físico.

Durante a prova em Berlim, o cantor optou por se vestir de forma simples: shorts pretos, tênis vermelhos, óculos escuros e faixa na cabeça. O visual contribuiu para que se misturasse facilmente à multidão, longe dos holofotes que geralmente acompanham sua rotina de estrela pop.

Apesar da discrição, sua presença não passou despercebida. Os organizadores confirmaram sua participação ao Daily Mail, reforçando que o astro do One Direction realmente esteve entre os atletas.

Enquanto Styles comemorava sua conquista, os grandes destaques profissionais da competição também entravam para a história. O queniano Sabastian Sawe venceu a prova masculina com o tempo de 2h02min16s, marca considerada uma das melhores do mundo. Já na categoria feminina, sua compatriota Rosemary Wanjiru cruzou a linha de chegada em 2h21min05s.

Harry Styles: Inspiração para fãs

Com sua participação em mais uma maratona internacional, Harry Styles se consolida como exemplo de determinação fora da música. Para muitos fãs, sua dedicação ao esporte é inspiradora, mostrando que a disciplina nos treinos pode trazer resultados tão expressivos quanto os conquistados nos palcos.

Ao bater seu recorde pessoal em Berlim, o cantor provou que continua disposto a se desafiar em diferentes áreas da vida. A expectativa agora é se ele voltará a participar de outras maratonas pelo mundo e até onde pode chegar nessa nova jornada esportiva.