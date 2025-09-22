Halsey reflete sobre fama e carreira após 10 anos de Badlands

Ao completar uma década desde o lançamento de Badlands, seu primeiro álbum de estúdio, Halsey revisitou memórias, conquistas e também os dilemas de sua trajetória. Em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music, a cantora abriu o coração sobre a relação com a fama, os desafios pessoais e o impacto de sua obra na música pop.

A artista norte-americana, hoje considerada uma das vozes mais marcantes de sua geração, reconheceu que a ascensão meteórica não foi fácil de lidar. “Eu não gostava de ser tão famosa”, admitiu, explicando que aquilo que um dia buscou acabou se tornando sufocante. O estrelato trouxe oportunidades e reconhecimento, mas também pressão e dificuldades ligadas à saúde mental, que ela não escondeu ter enfrentado.

Em sua fala, Halsey revelou um sentimento ambíguo em relação a Badlands. Durante anos, ela tentou se distanciar do projeto, considerando-o um reflexo de uma versão mais ingênua de si mesma. No entanto, ao revisitar o álbum no marco de seus dez anos, encontrou uma nova perspectiva.

Ela destacou que, apesar da juventude e da falta de experiência, a obra nasceu de uma coragem espontânea e de uma ousadia que dificilmente conseguiria recriar hoje. “É um trabalho tão amado por mim. Foi feito com uma coragem descarada e ingênua que, de certa forma, me orgulho de não ter perdido completamente”, declarou.

O reencontro com esse capítulo de sua história acontece justamente no momento em que Halsey se prepara para a turnê “Back to Badlands”, que promete revisitar não apenas músicas icônicas do álbum, mas também a essência artística que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo.

Outro ponto abordado pela cantora foi o período de afastamento de dois anos da música. Halsey contou que a pausa, motivada por questões de saúde e escolhas pessoais, a obrigou a se reconectar consigo mesma e a encarar um público que já estava mudando. “Voltei e encontrei uma nova geração que não sabia quem eu era”, comentou.

Mesmo com os obstáculos, Halsey não deixou de experimentar e arriscar. Seu álbum mais recente, If I Can’t Have Love, I Want Power, foi descrito por ela como uma verdadeira “obra-prima”, embora tenha provocado consequências inesperadas: sua demissão da gravadora. Para a artista, o episódio é um retrato claro das prioridades da indústria atual, onde métricas e números se sobrepõem à autenticidade artística.

“Meu trabalho pode ser considerado um sucesso dentro do experimental, mas ainda é tratado como um fracasso quando comparado ao que a indústria espera de um popstar”, desabafou.

Halsey: Um futuro guiado pela autenticidade

Apesar das críticas e pressões externas, Halsey reforça que permanece fiel à sua identidade e ao desejo de continuar explorando novos caminhos criativos. Para ela, cada reinvenção é parte essencial de sua narrativa, e cada desafio acaba se transformando em combustível para sua arte.

Ao celebrar dez anos de carreira marcada por altos e baixos, Halsey prova que a coragem que a lançou ao estrelato ainda a acompanha — agora, com maturidade e clareza sobre quem realmente é como artista e como pessoa.