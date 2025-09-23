Laura Pausini prepara espetáculo grandioso com clássicos e novidades

Laura Pausini acaba de confirmar um presente especial para os fãs brasileiros: a cantora italiana se apresenta em São Paulo, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em fevereiro de 2027. Será a primeira vez que a artista realiza um show em formato de estádio no país — e, segundo ela, um dos maiores de sua carreira.

Em entrevista exclusiva à Billboard Brasil, Laura revelou que o espetáculo terá como base os álbuns Io Canto e sua aguardada continuação, ainda em fase de produção. “Estou escolhendo as faixas neste momento. Se dependesse de mim, seriam 50 músicas, mas é impossível”, contou, rindo. “Quero que o repertório seja uma verdadeira viagem pela história da música italiana que eu amo.”

A relação da cantora com o Brasil é antiga. Desde 1996, quando dividiu os vocais de Seamisai com Gilberto Gil, Laura conquistou espaço no coração do público e também no cenário musical brasileiro. A artista já colaborou com nomes como Sandy & Junior, Ivete Sangalo, Tiago Iorc e Simone & Simaria. “Cantar com outro artista é sempre como estar em uma escola: você aprende, se desafia, descobre novos caminhos vocais. Eu sou fanática por isso”, revelou.

Premiada internacionalmente, Pausini fez história ao se tornar a primeira italiana a ganhar um Grammy Awards. Em 2006, levou o troféu de melhor álbum latino por Escucha. Agora, se prepara para um espetáculo que mesclará seus grandes sucessos com homenagens a clássicos da música italiana. “Vai ser muito verdadeiro e visceral, como as músicas que escuto em casa e que fazem parte da minha vida”, disse.

Laura Pausini é homenageada como Ícone Latino pela Billboard

A cantora Laura Pausini falou sobre a honra de receber o prêmio de Ícone Latino, concedido pela revista Billboard Latin. Além de ser homenageada, Pausini também se apresentará durante a cerimônia, oferecendo ao público uma oportunidade de vivenciar seu talento ao vivo. Conhecida mundialmente pelo sucesso En cambio no, a cantora conquistou fãs em diversos países, tornando-se uma referência para novas gerações de artistas e ouvintes.

Em comunicado à imprensa, Laura Pausini refletiu sobre o significado desse reconhecimento e como ele se conecta a um projeto que ela vinha planejando há meses. Para ela, a premiação é a confirmação de um ciclo artístico que valoriza tanto a tradição quanto a inovação. Ela disse:

“O que mais me entusiasma é que esse reconhecimento chega em um ano no qual, mesmo antes de saber que o receberia, eu já havia decidido lançar um álbum de tributo aos grandes cantores e compositores da Espanha e da América Latina.”

Ao detalhar seu novo projeto musical, Laura Pausini explicou o cuidado e a dedicação envolvidos em interpretar obras que não são originalmente suas. Ela ressaltou que a proposta não se limita a reproduzir as canções, mas sim a reinterpretá-las com sua própria sensibilidade e estilo, honrando cada artista que influenciou sua trajetória. Ela acrescentou:

“Pela primeira vez, estou cantando e arranjando músicas que não são minhas e nem do meu estilo, mas que interpreto com a minha própria assinatura, como um tributo a esse repertório emblemático da nossa música.”

Laura Pausini também compartilhou como a notícia da premiação a emocionou profundamente, revelando sua conexão íntima com a música latina e como esse reconhecimento reflete sua própria jornada pessoal e artística. Segundo ela, receber o prêmio neste momento teve um significado especial, quase simbólico, como se todo o seu trabalho e dedicação encontrassem um ponto de encontro com o carinho do público e da crítica. Ela completou:

“E então chega essa notícia, justamente quando penso: toda a minha voz e todo o meu coração pertencem à música latina. É como uma faísca, como amor à primeira vista… um verdadeiro presente.”

A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 23 de outubro, em Miami, nos Estados Unidos, e promete ser uma noite de celebração da música latina, reunindo artistas, admiradores e profissionais do setor.