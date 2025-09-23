Anitta dá pistas sobre novo álbum

Anitta deixou os fãs ainda mais ansiosos ao comentar sobre seu próximo álbum. Em entrevista ao “Gshow”, a cantora revelou que está experimentando novas sonoridades e não descarta o lançamento ainda em 2025. “Estou tentando fazer algo diferente, testando várias ideias. Talvez saia este ano, vai depender do meu estado de espírito”, afirmou.

Atualmente, Anitta soma sete discos em sua carreira, sendo o mais recente Ensaios da Anitta, lançado em dezembro de 2024. Além de seu trabalho solo, a artista também coleciona colaborações internacionais de sucesso, como a parceria com The Weeknd na faixa “São Paulo”.

E essa conexão com o canadense não para por aí: Anitta foi confirmada como atração de abertura dos shows de The Weeknd na América Latina em 2026. A turnê inclui duas apresentações na Cidade do México e três shows no Brasil. No Rio de Janeiro, a estrela se apresenta no Estádio Nilton Santos em 26 de abril, enquanto São Paulo recebe a artista em duas noites no Estádio Morumbi, nos dias 30 de abril e 1º de maio.

Anitta redefine sua trajetória musical e revela nova fase da carreira

Anitta, uma das artistas brasileiras mais influentes da música pop internacional, anunciou uma mudança significativa em sua carreira, revelando que está seguindo uma nova direção artística.

A decisão, que surpreendeu fãs e críticos, marca o início de uma fase mais pessoal de Anitta e menos voltada para os padrões comerciais globais que dominaram seus últimos lançamentos.

A cantora, que nos últimos anos conquistou espaço em mercados como Estados Unidos e Europa com hits em inglês e espanhol, agora afirma que deseja retomar o controle criativo de sua obra. Em entrevista recente, ela explicou que essa mudança não é apenas estética ou sonora, mas também emocional.

Segundo Anitta, o novo momento é uma resposta direta ao desgaste que sentiu ao tentar se encaixar em expectativas externas e ao desejo de se reconectar com sua essência artística.

A decisão veio após o lançamento do álbum Funk Generation, que, embora tenha sido bem recebido por parte do público, não representava totalmente o que a artista queria expressar. Ela revelou que, durante o processo de produção, sentiu que estava se afastando de sua verdade e que precisava retomar o protagonismo sobre suas escolhas musicais. “Eu estava fazendo o que esperavam de mim, não o que eu realmente queria”, declarou.

Anitta: nova fase da cantora inclui uma abordagem mais orgânica e menos dependente de grandes gravadoras

Essa nova fase inclui uma abordagem mais orgânica e menos dependente de grandes gravadoras ou estratégias de marketing internacional. Anitta pretende focar em projetos que tenham significado pessoal, mesmo que não alcancem os mesmos números de streaming ou visibilidade global. Para ela, o sucesso não está apenas nos charts, mas na conexão genuína com sua arte e com o público que a acompanha desde o início.

A cantora também destacou que essa mudança não significa um afastamento definitivo do mercado internacional, mas sim uma reconfiguração de prioridades. Ela quer continuar explorando novas sonoridades e colaborações, mas sem abrir mão de sua identidade brasileira. O funk carioca, gênero que a lançou ao estrelato, volta a ocupar um espaço central em suas produções, agora com mais liberdade criativa e menos interferência externa.

Além da música, Anitta também está repensando sua atuação em outras áreas, como moda, publicidade e redes sociais. Ela pretende ser mais seletiva com os projetos que aceita, priorizando aqueles que estejam alinhados com seus valores e com a nova fase que está vivendo. Essa postura reflete um amadurecimento profissional e pessoal, fruto de anos de experiência em um mercado altamente competitivo.

A repercussão da mudança foi imediata: fãs elogiaram a coragem da artista em se posicionar e em buscar autenticidade, mesmo diante de possíveis riscos comerciais. Especialistas da indústria musical também comentaram que essa decisão pode abrir caminho para uma nova tendência entre artistas que desejam mais autonomia e menos pressão por resultados imediatos.

Anitta, que sempre foi conhecida por sua capacidade de se reinventar, mostra mais uma vez que está disposta a desafiar padrões e a seguir seu próprio caminho. A nova fase promete trazer músicas mais íntimas, letras com maior profundidade e uma estética visual que reflita sua verdadeira personalidade.

Para os fãs, é uma oportunidade de redescobrir Anitta por trás da estrela pop.