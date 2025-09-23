JADE revela seu lado mais autêntico em álbum solo e promete energia pop

Após conquistar o público internacional como integrante do grupo Little Mix, JADE estreia sua carreira solo com o álbum “THAT’S SHOWBIZ, BABY!”, um trabalho que reflete sua jornada de autoconhecimento e amadurecimento artístico. Em entrevista à Billboard Brasil, a cantora compartilhou os desafios e aprendizados que marcaram esse período de transição.

Selecionada para o Little Mix durante sua participação no “The X Factor”, JADE vivenciou o sucesso meteórico do grupo, que chegou a lançar seis álbuns e uma coletânea antes de entrar em pausa em 2022. Desde então, as integrantes têm explorado projetos individuais, e JADE foi uma das últimas a lançar material próprio.

“O álbum é sobre me encontrar como artista solo. É apenas eu, meu som, minha essência. Não há colaborações, e isso me deixa muito orgulhosa”, comentou a cantora. Ela descreve o disco como um reflexo de sua personalidade: caótico, intenso e cheio de experimentações. Entre os destaques estão faixas que misturam pop, disco e rock, como “Unconditional”, que se tornou sua favorita.

No processo de criação, JADE enfrentou a dificuldade de desacelerar e esperar pelo momento certo para lançar suas músicas. “Foi libertador aprender a ser paciente e me ouvir de verdade. Descobri que posso me surpreender e também surpreender meus fãs”, disse.

Para os admiradores brasileiros, a britânica deixou uma mensagem animadora: “Seria uma honra fazer shows aí. Amo o Brasil e meus fãs brasileiros, e cada visita é inesquecível”.

JADE já pensa em seu segundo álbum de estúdio

Na última sexta-feira (19), a cantora JADE concedeu uma nova entrevista. Na ocasião, ela conversou com a revista LADYGUNN em um bate-papo divulgado uma semana após o lançamento de seu primeiro álbum solo, “THAT’S SHOWBIZ BABY!”. Durante a conversa, JADE compartilhou que já tem ideias em andamento para o seu próximo projeto musical.

Em determinado momento, a cantora revelou que algumas das faixas presentes em seu álbum de estreia já vinham sendo desenvolvidas há bastante tempo. Isso abriu espaço para que fosse questionada sobre a possibilidade de estar criando novas músicas neste momento. Sem rodeios, JADE respondeu que já se encontra em processo de composição e que pretende lançar o sucessor de “THAT’S SHOWBIZ BABY!” ainda em 2026.

“Eu vivi com muita dessa música por algum tempo agora. Então, criativamente, eu preciso escrever coisas novas. Eu adoraria lançar outro álbum até o verão do próximo ano. Isso significa entrar no estúdio agora, fazer acontecer e deixar tudo pronto. Já estou pensando no futuro: como seria o segundo álbum, como seria a próxima era.”

Em seguida, JADE explicou que, ao criar seus álbuns, dedica tempo para estudar profundamente suas referências dentro do pop, analisando como cada artista constrói uma identidade única para cada era musical. Esse estudo cuidadoso foi essencial para definir a estética do seu álbum de estreia.

“Como uma grande estudante de pop, sempre amei os artistas que conseguem se reinventar a cada era. Você olha uma foto deles e identifica imediatamente de qual álbum ela faz parte. Eu realmente quero transmitir essa mesma energia.”

Agora, JADE volta sua atenção para o retorno aos palcos. Em outubro, a cantora inicia a turnê “THAT’S SHOWBIZ BABY!”, com a primeira apresentação marcada para o 3Olympia Theatre, em Dublin, na Irlanda. Em seguida, ela segue para a etapa no Reino Unido, percorrendo cidades da Inglaterra e da Escócia.