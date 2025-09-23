Demi Lovato elogia novo álbum de Selena Gomez e Benny Blanco

Demi Lovato foi a convidada da edição de terça-feira (16) do talk show norte-americano Watch What Happens Live With Andy Cohen. Durante a entrevista, a cantora foi questionada sobre o mais recente trabalho musical de Selena Gomez, sua antiga amiga de infância, e não poupou elogios ao projeto.

“Eu ouvi o álbum. É realmente muito bom, adorei as músicas. ‘Bluest Flame’ é a minha favorita”, afirmou Demi sobre I Said I Love You First, disco feito em parceria por Selena e o noivo, o produtor Benny Blanco. A faixa citada por ela ocupa a oitava posição do álbum e conta com Charli XCX entre os compositores e Cashmere Cat na produção.

Além da carreira, Demi também comentou o momento pessoal de Selena, que está prestes a se casar. “Não poderia estar mais feliz por ela. Ela está noiva! Só desejo o melhor”, declarou a artista, que atualmente divulga o single Here All Night e se prepara para lançar o disco It’s Not That Deep em 24 de outubro.

A relação entre Selena Gomez e Demi Lovato começou ainda na infância, quando ambas participaram do programa infantil Barney e Seus Amigos, no início dos anos 2000. Posteriormente, as duas também se destacaram no Disney Channel, tornando-se algumas das principais apostas da emissora. Com o passar do tempo, porém, seguiram caminhos diferentes.

Em 2022, Selena relembrou ao The Hollywood Reporter o primeiro encontro com Demi durante as audições de Barney. “Ela estava na minha frente [na fila], lembro que usava um laço vermelho. Pensei: ‘Uau, ela é bonita’. Nunca esqueci desse momento. Tivemos uma pequena reunião quando conseguimos o papel”, contou a artista na ocasião.

Demi Lovato revela encontro inesquecível com Beyoncé nos bastidores

Recentemente, a cantora Demi Lovato participou de uma entrevista no estúdio da SiriusXM Hits 1, na qual compartilhou momentos especiais de sua carreira e experiências marcantes nos bastidores de eventos importantes. Durante a conversa, ela revelou um encontro que a deixou completamente surpresa: a oportunidade de se encontrar com a cantora Beyoncé, que, para a alegria de Demi, revelou ser fã de seu trabalho. Esse momento inesperado ocorreu em um evento no ano anterior, e Demi ainda descreveu a reação que teve ao receber os elogios da estrela internacional.

Demi Lovato relatou o início do encontro e a surpresa que sentiu ao ouvir as palavras de Beyoncé. Ela contou que, ao ser reconhecida pela artista, seu primeiro pensamento foi que talvez estivesse sendo confundida com outra pessoa, tamanha a incredulidade que sentiu ao ser elogiada por alguém de tamanha importância na indústria musical.

“É tão louco para mim, mas eu estava em um evento no ano passado e a Beyoncé estava lá. Ela disse: ‘Sou uma grande fã.’ E eu pensei: ‘Você provavelmente está me confundindo com outra pessoa! Não é possível, não é possível!’”

A cantora ainda compartilhou o impacto emocional que o encontro teve, destacando a autenticidade e a sinceridade da cantora de “If I Were a Boy”. Demi descreveu o momento como algo realmente incrível e memorável, reforçando a admiração que sente por Beyoncé e o quanto esse reconhecimento significou para ela.

“Mas ela realmente disse isso. É tipo: ‘Ah, isso é realmente, realmente incrível.’”

Atualmente, Demi Lovato está focada no lançamento de seu nono álbum de estúdio, marcando uma nova fase em sua carreira musical. Nos últimos meses, a cantora lançou duas faixas que antecipam o projeto: “Fast”, o single principal do álbum, e “Here All Night”, que ocupam as duas primeiras posições da tracklist. O novo trabalho, intitulado “It’s Not That Deep”, contará com 11 faixas inéditas e promete consolidar a evolução artística de Demi. O álbum tem lançamento previsto para o dia 24 de outubro.