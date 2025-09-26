Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (26/9)

26.9.25

DESPREOCUPAÇÃO

Data estelar: Lua Vazia das 14h43 até 18h38 HBr



Suspende as atividades objetivas quando começar o período de Lua Vazia e te dedica a “sextar” sem pudor nem temor de deixar coisas importantes do lado para te divertir, porque o descanso e a despreocupação são tão ou mais importantes do que seres uma implacável engrenagem de um sistema produtivo que não se importa com teu bem-estar.



A ideologia materialista que afirma, sem provas convincentes, que o mistério da Vida não passa de um efeito colateral de combinações químicas e físicas nunca vai se importar com tua subjetividade, pois, a despreza e, assim, teu bem-estar, uma condição subjetiva, nunca será promovida pelo sistema, cada um de nós tem de encontrar o equilíbrio da melhor forma possível, aproveitando, para isso, os períodos de Lua Vazia, que são licenças cósmicas para a despreocupação.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Force o que achar necessário, mas preste atenção às reações, para mitigar a irritação que isso provocar, pois, você ainda vai precisar dessas pessoas que, por enquanto, não parecem se movimentar na direção desejada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Há horas em que não se pode ficar esperando por um momento melhor para avançar, há de ser aproveitar tudo que acontece, as adversidades inclusive, para continuar em frente. A tensão é máxima, e assim mesmo são as chances.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Quando nada acontece do jeito que você esperava, e ainda por cima há muitas emoções intensas circulando, parece inevitável cair nos braços do mau humor. Porém, é nessa hora que você precisa dominar seu caráter.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Chega uma hora em que se torna imprescindível fazer algumas intervenções fortes para que as pessoas não cruzem a linha. Provavelmente elas acharão isso exagerado, mas sem a intervenção quem sairia perdendo é você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Está certo que você lute para obter o máximo de proveito nesta parte do caminho, mas é importante você considerar que há outras pessoas envolvidas, que disputam o mesmo território que você. Diplomacia imprescindível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

No fim, dá tudo certo, porque a Vida é generosa e graciosa. Portanto, evite se estender demais na irritação provocada por ver que seus esforços parecem em vão, diante da complexidade do cenário atual. Vai passar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Se tudo fosse como o medo pinta, a essa altura do campeonato você nem mais existiria. O medo sempre exagera os contornos dos perigos e alimenta a ansiedade, a qual sempre oferece conselhos nada auspiciosos. Nada disso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11):

Para você se livrar do que perturba, uma só atitude rompante não vai resolver, porque, apesar de trazer alívio imediato, a longo prazo não sustentaria as mudanças que sua alma precisa colocar em pé. Tudo bem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Nem sempre dá para ser racional, em muitos casos a emoção comanda as ações e provoca comoções que, de outra maneira, ficariam contidas. Tudo tem seu tempo e lugar certos entre o céu e a terra. Agora é emocional.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

A intensidade emocional dos dias anteriores foi cansativa, mas ainda não dá para relaxar totalmente, é preciso manter um olho na vontade de descansar e outro naquilo que está em andamento. Melhor assim, com sabedoria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Tudo se resolve, às vezes com mais estresse, noutras com mais calma, porém, tudo se resolve. A resolução é acompanhada de bons sentimentos, da certeza inefável de haver oportunidades para continuar avançando.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

O panorama vai desanuviando, mas se você não praticar a boa vontade e se munir de pensamentos positivos, pela inércia o fundo do poço tende a ser insondável. Você não precisa cair nesse poço, há mais vida!