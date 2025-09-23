Doja Cat explica capa de “Vie” após críticas: “sigo meu coração”

O anúncio do quinto álbum de estúdio de Doja Cat, intitulado “Vie”, trouxe mais do que expectativa para os fãs: também levantou discussões sobre a capa do projeto. A artista divulgou a arte oficial em suas redes sociais, mostrando-se presa em uma árvore por um paraquedas amarelo, uma imagem que dividiu opiniões e rapidamente viralizou.

Enquanto parte do público elogiou a proposta visual, outros questionaram a estética escolhida. Diante das críticas, Doja Cat se pronunciou no X (antigo Twitter) e deixou claro que não se deixou abalar pelos comentários negativos.

“Vocês não podem me fazer sentir mal por algo que carrega um significado visceral. A maior armadura é o amor e a integridade. Perdoo suas críticas duras, mas venci mais uma vez por seguir meu coração”, afirmou a rapper, reforçando a importância de confiar em sua própria visão artística.

Apesar da polêmica, Doja Cat fez questão de explicar a inspiração que guiou a criação da capa. Para a artista, a imagem vai além da estética e carrega uma narrativa sobre vulnerabilidade, confiança e aprendizado.

“Apaixonar-se é depositar confiança em si mesmo e nos outros. O paraquedas amarelo simboliza curiosidade, felicidade e aventura. Ele representa o salto em direção a novas experiências sem medo dos limites. Já a árvore é um reflexo da vida e da sabedoria, trazendo segurança, mas também lembrando que as quedas ensinam e cicatrizam”, disse.

Ela complementou ressaltando a metáfora das raízes, que sustentam mesmo nos momentos de instabilidade: “O amor cresce para cima, mas, mais importante, para baixo. São as raízes que nos mantêm firmes”.

Com lançamento marcado para 26 de setembro, “Vie” marca uma mudança de direção na carreira da cantora. Depois de se aprofundar no rap e no hip-hop em “Scarlet” (2023), Doja Cat retorna ao pop, gênero que a consagrou mundialmente.

O primeiro single, “Jealous Type”, já foi divulgado em agosto e abriu caminho para a nova fase. A tracklist completa terá 15 faixas inéditas, prometendo um repertório diversificado e conectado à proposta conceitual apresentada pela capa.

Essa combinação de ousadia visual e musical reflete a trajetória de Doja Cat: uma artista que se reinventa a cada era, mesmo sob olhares críticos. O próprio título do álbum, “Vie”, palavra em francês que significa “vida”, reforça a busca por narrativas mais profundas e universais.

Doja Cat: Arte como afirmação pessoal

Ao transformar as críticas em discurso, Doja Cat mostra que a recepção de sua obra faz parte da jornada criativa. Mais do que agradar, a rapper demonstra que sua prioridade é traduzir sentimentos e experiências em arte, sem abrir mão da autenticidade.

Com “Vie”, ela convida o público a refletir sobre quedas, recomeços e a força das raízes que nos mantêm firmes — um simbolismo que, assim como sua música, promete gerar debates e conexões intensas.