Rihanna movimenta fãs com rumores do “R9” e contato com David Guetta

O retorno de Rihanna à música parece estar cada vez mais próximo, ou, pelo menos, é isso que os fãs desejam acreditar. O produtor e DJ francês David Guetta revelou, em entrevista recente, que já foi sondado pela equipe da cantora de Barbados para uma possível colaboração em seu aguardado nono álbum de estúdio, apelidado pelos fãs de “R9”.

Segundo Guetta, houve contato, mas nada de concreto até o momento. “A equipe dela me procurou dizendo: ‘Está na hora, ela vai lançar um álbum, nos envie algumas batidas’. Eu mando, mas depois nunca acontece”, contou. A declaração, apesar de não confirmar a participação do DJ, reacendeu as especulações em torno do projeto que os fãs esperam há quase dez anos.

Lançado em 2016, o álbum ANTI consolidou Rihanna como uma das artistas mais influentes de sua geração. O disco, certificado seis vezes platina nos Estados Unidos, trouxe sucessos como “Work”, “Needed Me” e “Love On The Brain”, além de render à cantora seis indicações ao Grammy e uma turnê mundial de 75 apresentações.

Desde então, no entanto, Rihanna tem se dedicado de forma intermitente à música. O projeto “R9” passou por diferentes fases, com rumores de que seria um disco inspirado no reggae e até relatos de que dezenas de músicas foram descartadas ao longo dos anos. Enquanto isso, a artista expandiu seu império como empresária, transformando suas marcas de maquiagem e lingerie em fenômenos globais que a tornaram bilionária.

Na vida pessoal, Rihanna também viveu transformações: teve dois filhos e está atualmente grávida do terceiro, o que contribuiu para um afastamento natural do ritmo intenso de estúdio. Ainda assim, os fãs continuam aguardando com ansiedade pelo novo trabalho.

Apesar do mistério em torno do álbum, alguns detalhes já vieram à tona. A cantora e compositora Skylar Grey revelou, em uma live realizada em 2020, que Rihanna rejeitou uma faixa composta por ela e produzida por Diplo. Grey contou que, na época, acreditava que a música se encaixaria na proposta do disco, já que rumores apontavam que a sonoridade de “R9” estaria fortemente ligada ao reggae.

Esse tipo de informação apenas aumenta a curiosidade dos fãs, que seguem atentos a qualquer pista sobre o lançamento. O envolvimento de nomes como David Guetta sugere que Rihanna pode estar considerando uma abordagem mais versátil, misturando diferentes estilos para marcar seu retorno triunfal à cena musical.

Rihanna: O enigma do “R9”

Quase uma década depois de ANTI, Rihanna ainda não deu uma data oficial de lançamento para seu próximo álbum. Contudo, cada declaração de colaboradores em potencial reacende a chama da expectativa. O simples fato de sua equipe buscar produtores renomados já é um indicativo de que algo está sendo preparado nos bastidores.

Enquanto isso, os fãs seguem vivendo entre rumores e esperança, mantendo o nome do “R9” entre os assuntos mais comentados do mundo pop. Se depender do suspense e da curiosidade gerada, Rihanna já tem em mãos um dos lançamentos mais aguardados da indústria musical nesta década.