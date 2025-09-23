Cardi B assume lugar de The Weeknd no Global Citizen Festival

O Global Citizen Festival 2025, realizado anualmente no Central Park, em Nova York, é conhecido por unir música e causas sociais em um mesmo palco. Este ano, a edição ganhou ainda mais atenção após uma mudança inesperada: The Weeknd anunciou sua saída do lineup por “motivos pessoais” e foi substituído por Cardi B, que acaba de lançar seu aguardado álbum Am I The Drama?.

A notícia foi confirmada em comunicado oficial divulgado no último fim de semana. O cantor canadense, cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye, afirmou:

“Lamento informar que, por motivos pessoais, não poderei me apresentar no Global Citizen. Agradeço aos meus fãs e ao festival, pois acredito profundamente em sua missão. Conto com a compreensão de todos.”

A ausência de The Weeknd pegou muitos fãs de surpresa, mas a entrada de Cardi B rapidamente reacendeu o entusiasmo. Nova-iorquina de nascimento, a rapper declarou estar ansiosa para se apresentar em sua cidade natal e prometeu levar toda a energia de suas novas músicas para o palco do Central Park.

Em declaração nas redes sociais, Cardi B vibrou com a oportunidade:

“Central Park, estou chegando!!! Mal posso esperar para voltar para casa, em Nova York, e mostrar minhas novas músicas no Global Citizen Festival. Esse não é apenas mais um festival de música, é um evento sobre união e transformação, e eu tenho muito orgulho de apoiar essa causa.”

A organização do festival também celebrou a entrada da artista. Hugh Evans, cofundador e CEO da Global Citizen, destacou:

“Somos extremamente gratos a Cardi B por se juntar ao lineup. Ela é uma artista excepcional e certamente iluminará o Central Park de forma espetacular. Desejamos todo o apoio ao The Weeknd e agradecemos sua contribuição à causa.”

Com essa substituição, Cardi passa a dividir o palco com Shakira, Tyla, Ayra Starr, Mariah the Scientist, Camilo e Elyanna, além de outras atrações confirmadas. O evento terá a apresentação do ator e embaixador da Global Citizen, Hugh Jackman, reforçando o tom global e inspirador da iniciativa.

Cardi B: Muito além da música: impacto social global

O Global Citizen Festival não se limita a performances artísticas. Seu foco é a mobilização para causas urgentes. Este ano, o objetivo é fornecer acesso à energia para um milhão de pessoas na África, proteger 30 milhões de hectares da Floresta Amazônica e garantir educação para 30 mil crianças ao redor do mundo.

Essas metas reforçam o papel do festival como um catalisador de mudanças. Ao unir grandes nomes da música a iniciativas sociais de impacto, o evento se consolida como um dos mais relevantes da atualidade.

Apesar da ausência de The Weeknd, a entrada de Cardi B promete manter a energia do público em alta. Sua apresentação em casa, diante de milhares de fãs nova-iorquinos, deve ser um dos pontos altos da noite e reforçar a ideia de que, mesmo diante de imprevistos, a música continua sendo uma poderosa ferramenta de transformação social.