Bad Bunny e Amazon Music unem forças em show cultural global

Neste sábado (20), fãs de todo o mundo poderão acompanhar o último espetáculo da residência de Bad Bunny em Porto Rico. O show “No Me Quiero Ir De Aquí: Una Más”, realizado no Coliseu José Miguel Agrelot, em San Juan, será transmitido gratuitamente pelo Amazon Music, no Prime Video e no canal oficial da plataforma na Twitch. A parceria marca não apenas uma transmissão inédita, mas um movimento cultural que promete ultrapassar os limites da música.

Segundo Rocío Guerrero, Diretora de Música da América Latina-Península Ibérica no Amazon Music, a colaboração vai muito além de um simples show ao vivo. Para ela, o projeto traduz a visão de levar a essência de Porto Rico ao mundo, fortalecendo a imagem do artista e, ao mesmo tempo, contribuindo para a economia local.

“Gosto de pensar que não estamos apenas transmitindo um espetáculo. Estamos levando um momento cultural, algo que representa a identidade porto-riquenha. Bad Bunny está no centro da cultura pop global, e esse show é uma forma de abrir a casa dele para todos os fãs”, afirmou Guerrero.

Embora a residência de Bad Bunny tenha iniciado em julho, as negociações para a transmissão global vinham sendo conduzidas há meses. A ideia era criar uma experiência que fosse autêntica e que respeitasse a visão do cantor. O resultado é um evento que não se limita ao entretenimento, mas se transforma em um projeto social.

A parceria com o Amazon Music traz ações concretas para Porto Rico, incluindo programas voltados para educação, tecnologia, agricultura e desenvolvimento econômico. Uma das iniciativas mais relevantes é a criação de currículos STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) para alunos e professores, apoiando escolas e comunidades locais.

Além disso, agricultores receberão suporte para melhorar a distribuição de alimentos frescos na ilha, garantindo mais acesso à população. Outro destaque é a loja “comPRa Local”, lançada dentro da Amazon.com, que dará visibilidade internacional a produtos, artistas e empreendedores porto-riquenhos sob o selo “Hecho en PR”.

Bad Bunny: Encerramento histórico

Apesar da transmissão global, a proposta do show deste sábado não é diferente das mais de 30 apresentações anteriores da residência. A intenção é manter a autenticidade da experiência, mas, como lembra Rocío Guerrero, “se tratando de Bad Bunny, sempre haverá surpresas”.

Para os fãs, a possibilidade de assistir de qualquer parte do planeta é um marco. A Amazon Music também organiza festas em várias cidades do mundo durante a exibição, transformando o momento em um evento coletivo.

A apresentação começa às 21h30 (horário de Brasília) e ficará disponível por 24 horas após o encerramento para quem não conseguir assistir ao vivo. Mais do que um concerto, trata-se de um acontecimento que une cultura, música e responsabilidade social, reafirmando o papel de Bad Bunny como um dos maiores nomes da indústria musical contemporânea.