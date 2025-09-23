MC Poze é chamado a depor em CPI após carro roubado ser devolvido

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, mais conhecido como MC Poze do Rodo, foi convidado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a devolução irregular de veículos roubados e furtados no estado.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. O funkeiro terá que explicar de que forma conseguiu recuperar, em poucas horas, o seu carro de luxo que havia sido levado por criminosos.

A convocação foi anunciada pelo deputado Alexandre Knoploch (PL), presidente da CPI. Segundo ele, a comissão apura indícios de que empresas e particulares estariam pagando criminosos para reaver automóveis roubados, prática considerada ilegal e que configuraria um esquema paralelo ao sistema das seguradoras tradicionais.

Na noite de 18 de setembro, MC Poze teve o seu SUV Defender, avaliado em mais de R$ 900 mil, roubado no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Poucas horas depois, o veículo reapareceu em um vídeo gravado por criminosos. Nas imagens, um homem afirmava que o carro estava com os “crias” e seria devolvido com o tanque cheio. O automóvel foi restituído ao cantor ainda na mesma noite.

Nas redes sociais, Poze agradeceu aos fãs pela preocupação, mas minimizou a gravidade do episódio: “Obrigado a quem se preocupou, mas nem era muito de se preocupar. Rio de Janeiro, nós é queridão [sic]”, escreveu. Ele ainda afirmou que moradores da região teriam informado a localização do carro.

O depoimento do artista está marcado para o dia 6 de outubro. Nesse primeiro momento, trata-se apenas de um convite o que significa que MC Poze não é obrigado a comparecer. No entanto, se optar por não se apresentar, pode ser convocado formalmente pela Alerj e, nesse caso, será obrigado a comparecer.

Mesmo que não esteja sendo investigado diretamente, o funkeiro será ouvido na condição de testemunha. Isso implica na obrigação de falar a verdade diante dos parlamentares. Caso omita informações ou minta durante a oitiva, pode ter voz de prisão decretada imediatamente.

A comissão também destacou que gestos de deboche ou falas consideradas desrespeitosas podem resultar em prisão em flagrante. Por outro lado, o artista tem o direito de permanecer em silêncio se considerar que alguma resposta possa prejudicá-lo.

Poze: CPI mira esquema milionário

A CPI da Alerj foi criada para apurar a atuação de empresas alternativas ao setor de seguros que, supostamente, estariam pagando resgates a criminosos para devolver veículos roubados aos proprietários. A prática, além de ilegal, movimentaria valores muito superiores às taxas das seguradoras convencionais.

O caso de MC Poze chamou atenção da comissão justamente pela rapidez com que o carro de luxo foi recuperado, levantando questionamentos sobre uma possível ligação com esse esquema. A expectativa é que o depoimento do cantor ajude os deputados a entender melhor como funcionam essas negociações.

Até o momento, o funkeiro não se manifestou publicamente sobre a convocação.