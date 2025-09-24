ANAVITÓRIA lança “claraboia”, disco íntimo e surpreendente

O sexto álbum de estúdio da dupla ANAVITÓRIA já está disponível nas plataformas digitais. Lançado na terça-feira (16), claraboia — grafado em minúsculas — chega com 20 canções inéditas e participações especiais de Rubel e Bruno Berle. Mais do que um simples trabalho, o projeto abre espaço para uma nova turnê que, curiosamente, prioriza cidades do interior, reforçando o espírito acolhedor que norteou o processo criativo.

5 curiosidades sobre “claraboia”

Álbum-irmão de “Esquinas”

Lançados em sequência, claraboia (2025) e Esquinas (2024) nasceram como projetos complementares. Enquanto um carrega uma atmosfera urbana, o outro mergulha em sonoridades mais bucólicas e intimistas. A ideia surgiu após uma visita de Ana Caetano a uma exposição da artista Bárbara Kruger, em Los Angeles, em 2022, que projetava imagens em paredes opostas. “E se fossem dois discos?”, pensou a cantora.

Gravações no interior paulista

Para dar vida ao novo trabalho, as artistas transformaram uma casa em Paranapanema, no interior de São Paulo, em um estúdio caseiro. Entre fevereiro e abril, o espaço serviu de palco para sessões diárias de criação, sempre centradas no violão e no piano, elementos que dão o tom delicado e orgânico ao disco.

Uma faixa com nome curioso

A 16ª canção da obra chama-se Manteiga. O título é uma homenagem ao cachorro que vivia na casa usada para as gravações. A composição é assinada por Gabriel Duarte Mendes e Pegê, reforçando o caráter afetivo do projeto.

Rubel na composição e no texto de apresentação

Além de emprestar a voz, Rubel também escreveu a faixa isso é deus, pensada especialmente para a dupla. O músico contou que a inspiração veio de um pedido da mãe de Ana Caetano, que desejava ver a filha se conectando mais com a fé. “Imaginei que seria bonito ouvir a Ana cantando essa música. É uma vontade de comunhão”, afirmou. Ele ainda escreveu o texto oficial de divulgação do álbum enviado à imprensa.

Fragmentos que viraram canções

Segundo Ana, muitas músicas de claraboia nasceram de ideias guardadas em blocos de notas, rascunhos que pareciam nunca ver a luz do dia. “É um disco de fragmentos, coisas que eu achei que nunca seriam ouvidas. E aí foram tomando forma e hoje estão entre as minhas favoritas”, disse a cantora.

Anavitória lança Claraboia, sexto álbum de estúdio do duo

Na última terça-feira (16), o duo Anavitória anunciou o lançamento de seu mais novo álbum. Intitulado Claraboia, o disco conta com 20 faixas distribuídas ao longo de 41 minutos de duração. Além das músicas interpretadas apenas pela dupla, o álbum conta com participações especiais dos cantores Rubel e Bruno Berle, agregando novas camadas à sonoridade já conhecida do duo.

Para celebrar o lançamento, as cantoras realizaram uma rápida transmissão ao vivo no Instagram, na qual compartilharam detalhes sobre o processo de criação do álbum e comentaram sobre as inspirações que motivaram a produção do novo trabalho. Durante a live, elas revelaram que a ideia de lançar dois discos simultaneamente surgiu enquanto trabalhavam no disco Esquinas (2024), demonstrando que algumas ideias já estavam sendo gestadas anteriormente.

“Nesse dia a gente estava conversando sobre o que seria uma tracklist para o Esquinas e levantando todas as músicas. Ali a gente ficou dividindo situações. Essa ideia dos dois discos já era uma coisa que tava pairando na nossa cabeça há um tempo.”

O duo Anavitória também detalhou o processo criativo do novo disco, explicando como projetaram a sonoridade e quais medidas práticas precisaram adotar para transformar a concepção em realidade. Elas enfatizaram o caráter orgânico do trabalho, que reflete a vivência e a energia do espaço onde o álbum foi gravado.

“Então é um disco muito vivo, assim, a sonoridade é muito viva, tem bastante ruído, bastante coisas que aconteceram ali naquele espaço. É… para explicar para todo mundo: a gente fez um estúdio numa casa.”

Além das informações sobre a produção, Anavitória revelou detalhes sobre a turnê que acompanhará o lançamento do disco. Apesar de ainda estarem em apresentações relacionadas ao álbum Esquinas, as cantoras compartilharam que pretendem visitar cidades que, geralmente, não recebem shows de grande porte, levando uma experiência mais intimista de voz e violão para o público.

“Mas a gente vai passar em várias cidades que a gente normalmente realmente não consegue levar o outro show, que é maior… enfim, aquelas coisas que a gente já conversou sobre estruturas e tal. Mas aí a gente vai levar a voz e violão.”

Claraboia chega apenas dez meses após o lançamento de Esquinas, marcando o sexto álbum de estúdio da carreira do duo. Ao longo de sua trajetória, Anavitória construiu um catálogo sólido que inclui os discos ANAVITÓRIA (2016), O Tempo é Agora (2018), N (2019), COR (2021) e Esquinas (2024), consolidando-se como uma das principais referências da música pop brasileira contemporânea.