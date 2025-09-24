Anitta adota vida discreta em 2025 e curte fase sabática

A rainha dos holofotes decidiu mudar o ritmo. Aos 32 anos, Anitta, que em 2024 lançou o álbum Savage Funk e marcou a música brasileira ao conquistar o primeiro #1 global do país, está passando por um 2025 bem diferente: longe da rotina intensa de shows, aparições públicas e manchetes diárias. As informações abaixo são da Quem.

A cantora optou por um ano sabático, em um modelo bastante comum na indústria musical dos Estados Unidos, no qual artistas intercalam períodos de intensa promoção e turnês com fases de recolhimento. “Escolhi isso para a minha vida ultimamente e estou sendo muito mais feliz tendo mais privacidade, sendo mais reservada”, explicou.

Morando oficialmente no Brasil desde o fim do ano passado, quando sua mansão de R$ 11 milhões foi concluída, a artista tem aproveitado para dedicar mais tempo à família e ao namoro com o empresário Ian Bortolanza. “Já conheço a família dele desde o início do ano. Estamos juntos desde janeiro e assim que passou a correria do Carnaval, conheci todo mundo”, contou.

A postura discreta também reflete em sua presença digital. Das quase 90 publicações feitas no Instagram em 2025, apenas nove são pessoais. Uma mudança radical para quem sempre esteve no centro das atenções — e que agora prefere uma vida mais recolhida. “Não sinto mais vontade de compartilhar tanto. Hoje sou mais feliz assim, me sinto mais madura”, afirmou.

Apesar da fase tranquila, os fãs não precisam se preocupar: Anitta já tem data para retomar os palcos. No fim do ano, ela volta com os tradicionais Ensaios da Anitta e, em 2026, comanda novamente os blocos de Carnaval. Depois, em abril, embarca em uma parceria de peso com The Weeknd, participando da turnê After Hours Til Dawn no México e no Brasil, além de dividir os vocais na música São Paulo.

Anitta revela bastidores do playback em premiações

Anitta voltou a movimentar as redes sociais após uma revelação franca no reality “Estrela da Casa”, da TV Globo.

De acordo com o colunista Matheus Carvalho do Popline. Durante uma oficina de gestão de carreira com os participantes, a cantora explicou abertamente por que evita cantar ao vivo em premiações, assunto que sempre foi alvo de polêmica ao longo de sua trajetória.

Conhecida pela ousadia em palco e pela habilidade de se reinventar, Anitta afirmou que a decisão está ligada a fatores técnicos e não à falta de preparo. Segundo ela, a acústica de grandes arenas muda radicalmente quando o espaço está vazio durante a passagem de som e depois, lotado de público. Essa diferença, somada à transmissão ao vivo pela TV, comprometeria a qualidade da performance.

“Quando testamos o som, a arena está vazia, e o retorno é de um jeito. Quando entra o público, a acústica muda completamente. Isso, somado ao som da transmissão, pode criar problemas técnicos enormes”, explicou.

Para evitar riscos em apresentações de grande visibilidade, Anitta adota uma solução alternativa: grava antecipadamente a voz que será usada no dia do evento. “Eu passo dias ensaiando com microfone, dançando, cantando, e gravo essa performance.

Na premiação, solto essa versão gravada. Assim, o público tem a mesma energia, mas sem os riscos de falhas técnicas”, detalhou.

Ela destacou que já enfrentou situações em que cantar ao vivo foi inevitável, mas garantiu que essas experiências reforçaram sua decisão de manter o playback em eventos televisionados. “Sempre acaba sendo um problema. Prefiro entregar um resultado estável e de qualidade, porque sei o tamanho da expectativa em cima de mim”, disse.

Anitta: Repercussão nas redes sociais

A explicação de Anitta dividiu opiniões na internet. Alguns internautas elogiaram a sinceridade e classificaram a decisão como inteligente, já que grandes eventos têm exigências técnicas complexas. Outros, no entanto, compararam a atitude da artista com colegas que insistem em se apresentar ao vivo, mesmo sob riscos.

“Demi Lovato nunca usou playback em premiações. É preciso coragem”, comentou uma fã nas redes. Outro usuário ressaltou: “Joelma canta ao vivo em todos os shows, mesmo dançando intensamente. Isso é entrega”.

Por outro lado, defensores da brasileira viram na fala um sinal de profissionalismo. “Isso é engenharia de som. Quem trabalha com audiovisual entende perfeitamente”, opinou um internauta.

A postura transparente de Anitta não surpreende quem acompanha sua carreira. A cantora construiu sua imagem pública baseada em autenticidade, mesmo quando isso gera críticas. Sua explicação sobre o playback mostra não apenas uma preocupação técnica, mas também uma estratégia de gestão de imagem.

Ao revelar os bastidores, Anitta reforça seu controle sobre a própria carreira e prova que suas escolhas artísticas não são casuais, mas pensadas dentro de uma lógica de eficiência e impacto. Mesmo em meio às críticas, a cantora reafirma seu lugar como uma das artistas brasileiras mais influentes no cenário pop global.