JADE estreia solo com álbum ousado e promete turnê cheia de teatralidade

Após conquistar fãs ao redor do mundo como integrante do icônico girlgroup Little Mix, Jade Thirlwall, agora artisticamente conhecida apenas como JADE, lança seu aguardado álbum de estreia solo, THAT’S SHOWBIZ, BABY!. Em entrevista exclusiva à Quem, a cantora falou sobre sua evolução musical, processos criativos e o desejo de se conectar profundamente com o público.

Formado em 2011 no The X Factor, o Little Mix se tornou um dos grupos femininos mais influentes da música pop global, com sucessos como Black Magic, Shout Out to My Ex e Woman Like Me. Depois da turnê The Confetti Tour e do lançamento do álbum Between Us em 2021, o grupo anunciou uma pausa, abrindo espaço para que JADE explorasse sua carreira solo.

“Esse disco é sobre ultrapassar os limites do pop e me desafiar como artista. Foi um processo de autodescoberta, um verdadeiro renascimento”, contou a cantora. O álbum traz uma sonoridade grandiosa e letras intimistas, com singles como Fantasy, Midnight Cowboy, IT Girl, FUFN e Plastic Box. A faixa Angel Of My Dreams já acumulou mais de 100 milhões de streams, marcando o início da trajetória solo de JADE.

A artista participou ativamente da composição, trabalhando com nomes renomados da indústria, incluindo Mike Sabath, Lostboy, Cirkut, RAYE e Pablo Bowman. Segundo JADE, algumas músicas, como Self Saboteur, exigiram um cuidado especial. “Tive que me afastar da música por alguns meses e depois voltar com a mente fresca. No fim, escrevemos uma seção inteira nova, e isso me fez me apaixonar pela faixa novamente”, disse.

Outros destaques do disco, como Natural Disaster, Unconditional e Glitch, abordam experiências pessoais e temas delicados, como inseguranças e a saúde de sua mãe. Mesmo assim, JADE mantém a assinatura pop de suas músicas. “Mesmo quando a letra é triste, há sempre um elemento que surpreende e diverte. Isso reflete minha personalidade”, explica.

Além das músicas, JADE investiu em performances visuais marcantes. Em outubro, ela inicia sua primeira turnê solo pelo Reino Unido e Irlanda, intitulada THAT’S SHOWBIZ, BABY! – THE TOUR. “Os shows serão no estilo ‘quanto mais, melhor’. Mistura de teatro e pop, com baladas e momentos dançantes. Quero que o público se divirta tanto que nem perceba o tempo passar”, afirma.

A cantora também se posiciona publicamente em questões sociais, abordando transfobia, injustiças e o conflito na Palestina. “Como alguém com herança árabe, não posso me calar. Quanto mais artistas falam, mais outros encontram coragem para fazer o mesmo”, diz.

Para os fãs brasileiros, JADE deixou uma mensagem especial: “Amo o Brasil e adoraria voltar para festivais e shows próprios. Espero incluir o país na próxima turnê. Esse é um sonho que não vou abandonar.”

Com THAT’S SHOWBIZ, BABY!, JADE não apenas se afirma como artista solo, mas também promete experiências musicais que unem emoção, espetáculo e autenticidade. “Muito obrigada pelo carinho e apoio. Finalmente chegamos até aqui. É hora do showbiz. Aproveitem!”, conclui.

JADE confirma novas apresentações da turnê “THAT’S SHOWBIZ BABY!” em 2026

Na última segunda-feira (22), a cantora JADE participou do programa Late Night with Seth Meyers, onde falou sobre o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio solo, “THAT’S SHOWBIZ BABY!”. Durante a entrevista, a artista não apenas comentou a novidade como também aproveitou o espaço para anunciar uma nova leva de apresentações de sua turnê de divulgação, incluindo datas na América do Norte e na Europa.

Até então, haviam sido confirmados apenas os shows no Reino Unido — com passagens pela Inglaterra, seu país natal, além da Escócia e da Irlanda — em uma etapa considerada introdutória da turnê. Agora, com a revelação de novas datas, fãs em outros continentes terão a oportunidade de assistir de perto às performances de JADE.

As apresentações no Reino Unido acontecem entre os dias 7 e 22 de fevereiro. Encerrada essa fase, a artista atravessa o Atlântico e inicia a parte norte-americana da turnê em 23 de fevereiro, em Los Angeles, Califórnia. O percurso pelos Estados Unidos e Canadá se estende até 12 de março, quando JADE sobe ao palco em Toronto, Ontário, encerrando essa etapa.

Na sequência, a cantora retorna à Europa para uma série de shows que inclui países como Bélgica, Alemanha, Holanda, França, Suíça e Itália. Essa fase europeia começa em 4 de março, em Bruxelas, e se conclui em 18 de março, em Hamburgo, na Alemanha.

Além da turnê, JADE vem sendo apontada como uma possível substituta de d4vd no line-up do Lollapalooza Brasil 2026. O cantor norte-americano está sob investigação por suposto envolvimento no assassinato de uma menor de idade, além de acusações de ter mantido um relacionamento com a jovem. Após a divulgação dos crimes, diversos fãs brasileiros de JADE se mobilizaram nas redes sociais pedindo que ela ocupe o lugar do artista no festival.

O Lollapalooza Brasil 2026 está programado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Como JADE encerra sua agenda de shows internacionais no dia 18 de março e ainda não possui compromissos marcados para o período do festival, cresceu a expectativa de que a ex-integrante do grupo Little Mix desembarque no país para integrar o evento.