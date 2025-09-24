Madonna anuncia retorno triunfal à Warner com novo álbum dance

Madonna, a artista feminina que mais vendeu discos na história da música, anunciou nesta quinta-feira (18) o lançamento de um novo álbum para o próximo ano, marcado por ritmos dançantes. O projeto, que será lançado pela Warner Records — gravadora que lançou seus maiores sucessos — é uma espécie de continuação de Confessions on a Dance Floor, de 2005, álbum que trouxe hits como Hung Up e Sorry. A produção ficará novamente a cargo de Stuart Price, parceiro do disco original.

“Desde o início, a Warner Records tem sido uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar de volta e ansiosa pelo futuro, criando música, surpreendendo e, quem sabe, provocando alguns debates necessários”, afirmou a cantora, hoje com 67 anos, em comunicado oficial.

Madonna começou sua trajetória na Warner em 1982 e permaneceu na gravadora até 2007, quando assinou um dos contratos mais lucrativos da história da música com a Live Nation. Após alguns projetos recentes que não obtiveram grande repercussão, incluindo Madame X (2019), a artista retorna agora às raízes de sua carreira.

“É uma honra receber Madonna de volta à Warner Records. Ela não é apenas uma artista, mas um ícone e uma força cultural que sempre desafiou as regras”, declararam Tom Corson e Aaron Bay-Schuck, copresidentes da gravadora.

O que significa a volta de Madonna à Warner Records? Novo álbum a caminho?

Madonna está pronta para escrever um novo capítulo em sua trajetória musical. Após quase duas décadas longe da gravadora que moldou sua carreira, a Rainha do Pop confirmou seu retorno à Warner Records, onde esteve nos primeiros 25 anos de sua jornada artística.

O reencontro simboliza não apenas uma volta às origens, mas também a preparação para um lançamento aguardado pelos fãs: Confessions of a Dance Floor Part 2, previsto para 2026.

Em comunicado oficial, Madonna destacou a importância da parceria que a consagrou mundialmente. “De ser uma artista em dificuldades em Nova York a assinar um contrato para lançar apenas três singles, parecia que meu mundo nunca mais seria o mesmo, e de fato não foi.

A Warner Records sempre foi uma verdadeira parceira. Estou feliz por estar de volta e ansiosa para o futuro, fazendo música, o inesperado e, quem sabe, provocando conversas necessárias”, declarou a cantora de 67 anos.

O anúncio foi celebrado também pelos copresidentes da Warner Records, Tom Carson e Aaron Bay-Schuck. Para eles, a volta da artista representa um marco simbólico. “Este contrato é um momento histórico de ciclo completo. Madonna retorna à gravadora onde tudo começou, reafirmando sua influência incomparável e preparando o terreno para uma nova era de criatividade e impacto”, destacaram.

Esse retorno vem acompanhado de uma proposta ambiciosa: revisitar o espírito dançante de Confessions on a Dance Floor (2005), um dos álbuns mais icônicos da cantora. O projeto original trouxe hits como Hung Up, Sorry e Jump, consolidando Madonna como referência absoluta na música eletrônica e pop. Agora, quase 20 anos depois, a artista promete uma continuação à altura, novamente em colaboração com o produtor e DJ Stuart Price.

Price não é um nome qualquer na carreira da cantora. Ele foi responsável pela sonoridade inovadora de Confessions on a Dance Floor e já trabalhou com Madonna em diferentes momentos, incluindo o álbum American Life (2003) e turnês históricas como a Confessions Tour (2006) e a Celebration Tour (2023-2024).

No início de 2025, Madonna já havia dado sinais de que estava mergulhada em novas produções com o parceiro criativo. Em fevereiro, revelou nas redes sociais que vinha colocando “coração e alma” em novas músicas e que a criação musical era um verdadeiro “remédio para sua alma”.

Com o novo projeto, Madonna também encerra um hiato de sete anos sem álbuns de estúdio. O último foi Madame X, lançado em 2019, que explorou sonoridades globais e marcou uma fase experimental em sua discografia. Agora, com Confessions Part 2, a promessa é de um mergulho na pista de dança, resgatando a essência que fez dela um ícone pop incontestável.