Nicki Minaj gera mistério ao tuitar data ligada a Mariah Carey

Um simples tweet de Nicki Minaj foi suficiente para movimentar a internet e reacender debates antigos sobre sua rivalidade com Mariah Carey.

A rapper publicou a data 27 de março de 2026, acompanhada apenas do emoji de um CD. Sem maiores explicações, fãs começaram a especular que se trata do anúncio de um novo álbum de estúdio. No entanto, outro detalhe não passou despercebido: a data corresponde ao aniversário de Mariah Carey, com quem Nicki mantém uma relação conturbada há mais de uma década.

A reação imediata foi uma divisão entre os seguidores. De um lado, aqueles que acreditam que Nicki está preparando o lançamento de uma nova era musical; de outro, quem vê na escolha da data uma possível provocação à cantora de We Belong Together. Afinal, as duas protagonizaram um dos desentendimentos mais comentados da indústria pop durante as gravações do programa American Idol, em 2013.

Nicki Minaj e Mariah Carey trabalharam juntas como juradas no reality show, mas os bastidores foram marcados por discussões públicas e declarações ácidas. Em entrevistas recentes, Mariah voltou a falar do assunto e classificou a experiência como “horrível”, chegando a compará-la a “trabalhar com o Satanás”.

Já Nicki, em declarações anteriores, afirmou ter se sentido decepcionada, pois acreditava que ambas poderiam desenvolver uma amizade. “Imagine admirar alguém a vida inteira e, quando finalmente trabalha com essa pessoa, tudo desmorona sem que você entenda o motivo”, disse a rapper. Essa troca de farpas consolidou uma das rivalidades mais emblemáticas do pop.

Apesar das polêmicas, o foco dos fãs de Nicki Minaj segue na possibilidade de um novo disco. Seu último trabalho, Pink Friday 2, lançado em 2023, estreou no topo da Billboard 200 e trouxe o hit Super Freaky Girl, que alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100. O álbum consolidou a força da rapper no cenário global e lhe rendeu certificação de platina.

Desde então, os admiradores aguardam novidades sobre uma nova fase. O tweet enigmático, sem detalhes adicionais, apenas intensificou as expectativas. “Se ela realmente lançar no dia 27 de março, vai ser histórico”, comentou um fã em rede social. Outros, no entanto, sugeriram que a data pode ter múltiplos significados, já que Nicki gosta de criar mistério em torno de seus projetos.

Nicki responde críticas e reafirma poder financeiro

Enquanto especulações sobre seu futuro musical crescem, Nicki também tem lidado com rumores maliciosos. Recentemente, a artista rebateu comentários que insinuavam uma suposta falência. Em tom irônico, ela destacou que segue adquirindo propriedades e que, se quisesse arrecadar milhões rapidamente, bastaria lançar um novo álbum e sair em turnê.

Essa resposta reforçou a imagem de Nicki como uma das rappers mais influentes e financeiramente bem-sucedidas da atualidade. Para os fãs, tudo indica que a rapper prepara um retorno em grande estilo, seja com novas músicas ou com uma estratégia que una polêmica e marketing, algo já característico de sua trajetória.

Até lá, o mistério em torno do 27 de março de 2026 continua. Coincidência ou provocação, o fato é que Nicki Minaj mais uma vez conseguiu monopolizar as atenções da mídia e das redes sociais.