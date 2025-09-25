IZA assume nova fase e aposta no reggae em álbum

IZA está pronta para virar a chave mais uma vez. Após o pop de Dona de Mim (2018) e o afrobeat de Afrodhit (2023), a cantora decidiu mergulhar no reggae de forma definitiva. A estreia dessa nova fase aconteceu no The Town, em um show que trouxe referências ao Egito Antigo, e ganha agora forma oficial com o lançamento dos singles “Caos e Sal” e “Tão Bonito”, divulgados nesta quinta-feira (18). O álbum completo está programado para 2026.

O movimento, que surpreendeu parte do público, soa natural para a artista. “O reggae fala muito da minha verdade. Me sinto representada por esse gênero mais do que pelo R&B”, declarou em entrevista ao Popline. Para ela, não se trata de uma guinada brusca, mas de um desejo antigo que finalmente encontra espaço: “‘Caos e Sal’ é uma música que estava guardada há cinco anos. Agora sinto que é o momento certo”.

A inspiração para esse novo projeto começou ainda durante a gravidez de Nala, sua primeira filha. “Não sou uma cantora de reggae. Sou uma cantora. E esse é meu momento reggae”, afirmou, classificando o trabalho como um processo espiritual e emocional.

Liberdade criativa garantida

IZA, que construiu sua carreira com hits certificados e participações em grandes festivais, reforça que a decisão de criar um álbum inteiro dedicado ao reggae veio de sua autonomia artística. “Desde o início eu tive liberdade total para escolher quantos singles lançar e quais caminhos seguir. Quando falei sobre o álbum de reggae, minha gravadora apoiou de imediato”, contou.

O que vem por aí

O projeto, que já tem título definido — ainda mantido em segredo —, será produzido por Nave e Fejuca, ambos vencedores de três Latin Grammys. A cantora também criou um alter ego inspirado nessa fase, que deve batizar o álbum.

Além do som, IZA mergulhou em referências estéticas e culturais. O Egito Antigo surge como eixo visual: no material de apresentação da nova era, a artista aparece incorporando a deusa Bastet. Ela e sua equipe desenvolveram um dossiê de quase 90 páginas com imagens, textos e paleta de cores para alinhar toda a criação.

No palco, IZA também fez questão de trazer figuras importantes do reggae nacional, como Olodum, Toni Garrido e Célia Sampaio. “Eu não queria apenas lançar uma música, queria viver a experiência. O reggae é tão rico que um single não daria conta”, resumiu.

Iza fala sobre maternidade e carreira após chegada da filha Nala

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. A cantora Iza vive uma fase marcada por transformações profundas na vida pessoal e na carreira. Desde a chegada da filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador Yuri Lima, a artista não esconde que se sente em um novo momento.

Em entrevista recente, ela afirmou que a maternidade trouxe um sentido ainda maior para sua trajetória, tanto como mulher quanto como artista.

No último domingo (14/9), durante sua apresentação no festival The Town, em São Paulo, Iza revelou ao público o que chamou de uma “nova era” em sua carreira. Além de mostrar sua potência no palco, ela aproveitou a oportunidade para compartilhar reflexões sobre as mudanças que ocorreram em sua vida desde 2023, quando também esteve entre as atrações do evento.

Iza não deixou de reconhecer que os últimos anos foram desafiadores. Em 2023, seu relacionamento ganhou as manchetes devido à polêmica envolvendo uma suposta traição de Yuri Lima, ainda durante sua gravidez. Apesar das críticas e da pressão das redes sociais, a cantora escolheu perdoar o companheiro após o nascimento da filha.

Segundo ela, essa decisão foi motivada pelo amor e pelo desejo de proporcionar um ambiente saudável para Nala. “A vida foi uma montanha-russa desde 2023, mas tudo me levou até ela. Hoje me sinto realizada e feliz por ter chegado até aqui”, declarou.

Para Iza, a maternidade trouxe uma nova perspectiva sobre sua própria existência. “Por conta da Nala sou uma mulher muito mais completa. Ela é o centro de tudo”, disse a cantora, emocionada. A artista ainda destacou que acredita que a filha tem potencial para seguir seus passos: “Algo me diz que ela será artista também. Ela é muito especial”.

Ao falar da filha, Iza transmitiu a imagem de uma mãe orgulhosa e realizada, que encontra em Nala motivação para continuar crescendo tanto no palco quanto fora dele.

Durante o show no The Town, a cantora também enviou uma mensagem inspiradora ao público. Em meio às críticas constantes nas redes, Iza reforçou a importância da autoestima e da valorização pessoal. “Você é suficiente, você tem o seu valor, você é dono da sua vida. Suficiente é o suficiente”, declarou.

A fala foi interpretada por muitos fãs como uma resposta indireta às polêmicas envolvendo sua vida amorosa. Ainda assim, o discurso foi recebido com entusiasmo pelo público presente, que acompanhou com gritos e aplausos.