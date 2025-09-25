Demi Lovato lança edição limitada de “It’s Not That Deep” com capa alternativa

Demi Lovato está apostando em novas estratégias criativas para promover seu nono álbum de estúdio, “It’s Not That Deep”, que chega ao mercado em 24 de outubro. Depois de revelar singles que antecipam a sonoridade mais dançante do projeto, a artista decidiu surpreender os fãs com uma edição limitada que inclui uma capa alternativa e um pôster autografado.

A proposta segue uma tendência da indústria musical: lançar múltiplas versões de um mesmo álbum para estimular a compra por parte de colecionadores e fãs dedicados. Nesse caso, apenas duas mil cópias da edição especial estarão disponíveis, o que a torna um item exclusivo. Na nova arte, Demi aparece deitada em uma cama no meio da rua, reforçando o caráter conceitual e artístico do projeto.

Nos últimos anos, artistas pop têm recorrido a edições diferenciadas para fortalecer o desempenho de seus discos nas paradas internacionais. Para Demi Lovato, a escolha reflete não apenas uma estratégia comercial, mas também uma forma de aproximar o público de sua nova fase artística.

Além do apelo visual, a tiragem limitada e o pôster autografado agregam valor ao material físico em um momento em que o consumo digital domina o mercado. Dessa forma, a cantora cria um produto híbrido, que une a nostalgia dos álbuns físicos ao desejo dos fãs por algo exclusivo e personalizado.

“It’s Not That Deep” marca a volta de Demi Lovato ao universo pop, após a fase rock do álbum “Holy Fvck” (2022). Em entrevistas recentes, a cantora revelou que o novo trabalho foi concebido em um momento mais leve de sua vida, refletindo confiança, diversão e sensualidade.

As letras exploram histórias ficcionais, com tom mais sexy e festivo, se afastando do estilo catártico e dramático de álbuns anteriores. “Estou me sentindo confiante e quero que isso brilhe na minha música”, declarou Demi, destacando que, desta vez, o foco está na energia, e não nas baladas emotivas que costumava privilegiar.

O álbum contará com 11 faixas, incluindo composições do produtor Zhone — que já trabalhou com Charli XCX, Kesha e Kylie Minogue — e também com uma colaboração especial de Jutes, marido de Demi. Até agora, os singles “Fast” e “Here All Night” já mostraram ao público a direção dançante do projeto, que deve dominar sua nova era.

Demi Lovato: Expectativa do público

A recepção dos fãs tem sido marcada por entusiasmo, principalmente pela volta da cantora a uma sonoridade pop vibrante e comercialmente forte. A divulgação da segunda capa, unida ao caráter limitado da edição, deve impulsionar as pré-vendas e aumentar o engajamento nas plataformas digitais.

Mais do que um simples disco, “It’s Not That Deep” sinaliza um recomeço artístico para Demi Lovato, que se mostra pronta para equilibrar autenticidade, estratégia de mercado e conexão direta com seu público.