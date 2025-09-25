Mariah Carey fala sobre covers e revela detalhes do novo álbum

Mariah Carey, reconhecida mundialmente por sua voz única e por sua imagem de diva no cenário pop, voltou a chamar atenção ao comentar sua reação a artistas que interpretam seus clássicos. Durante a promoção de seu novo álbum, “Here For It All”, a cantora falou sobre a repercussão do vídeo em que aparece assistindo à performance de Muni Long, que cantou “We Belong Together” no iHeartRadio Music Awards.

Segundo Mariah, a questão não é pessoal, mas está ligada ao forte vínculo que tem com sua obra. “Eu fico muito honrada e lisonjeada quando alguém presta esse tipo de homenagem. Eu amo a Muni Long. Ela é uma ótima pessoa. Mas, honestamente, eu não gosto que outros artistas cantem minhas músicas”, disse em entrevista à GQ. A declaração veio acompanhada de risos, mas deixou clara a relação de posse que a artista mantém com seu repertório.

Desde o início de sua carreira, Mariah construiu uma identidade baseada em independência artística e perfeccionismo. Diferente de outros cantores que veem em covers uma forma de perpetuar seus sucessos, a artista parece preservar suas músicas como extensões de sua própria identidade.

Para especialistas em marketing musical, essa postura pode reforçar a imagem de exclusividade em torno de Mariah. Ao deixar claro que não gosta de ouvir terceiros interpretando seus clássicos, ela reafirma a singularidade de sua voz e a força de sua assinatura criativa. Ao mesmo tempo, essa atitude pode gerar debates entre fãs e críticos sobre como os artistas lidam com a universalidade de suas obras após o lançamento.

No caso específico da performance de Muni Long, Mariah comentou que nem percebeu de imediato que se tratava de “We Belong Together”. Segundo ela, a colega imprimiu tanto de seu estilo que a canção parecia outra. “Eu não sabia que aquilo tinha acontecido. Ninguém me contou. Para mim, parecia muito mais uma música dela do que a minha”, afirmou.

Mariah Carey: O retorno com “Here For It All”

Além de falar sobre a polêmica, Mariah aproveitou a entrevista para detalhar o lançamento de “Here For It All”, que chega às plataformas digitais e às lojas no dia 26 de setembro. O título, segundo ela, foi escolhido porque essa é sua faixa favorita do projeto. “Eu queria garantir que as pessoas chegassem até essa música, que representa bem o que quero transmitir neste momento da minha vida”, explicou.

O álbum contará com colaborações de peso. Um dos destaques é a participação de Anderson .Paak, integrante do Silk Sonic ao lado de Bruno Mars. Mariah revelou que o convite surgiu após ver o entusiasmo de seu filho Rocky com o trabalho do duo. As faixas em parceria incluem “In Your Feelings” e “I Won’t Allow It”, descritas por ela como fruto de uma “ótima química musical”. O single atual, “Play This Song”, é justamente um dueto com Anderson .Paak.

Com essa nova era, Mariah busca equilibrar sua imagem de diva intocável com a abertura para novas colaborações e sonoridades. Apesar das controvérsias em torno de sua relação com covers, o público segue ansioso para conferir como a artista vai renovar seu legado. Afinal, mais de três décadas de carreira a consolidaram como uma das maiores vozes da música pop e R&B, e cada novo lançamento é visto como um capítulo importante de sua trajetória.