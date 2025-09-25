Rihanna dá à luz sua primeira filha com A$AP Rocky

Rihanna e A$AP Rocky acabam de viver um dos momentos mais marcantes de suas vidas pessoais: o nascimento de sua primeira filha. A novidade foi compartilhada pela cantora no Instagram no último sábado (13), em um anúncio que emocionou milhões de fãs ao redor do mundo.

Na publicação, Rihanna aparece ao lado da bebê, ambas vestindo looks coordenados em tons de rosa. A imagem foi acompanhada pela legenda: “Rocki Irish Mayers, 13 de setembro de 2025”, junto de um emoji de laço rosa revelando, de forma delicada, o nome escolhido para a menina.

A chegada de Rocki marca a terceira experiência de maternidade da artista, que já é mãe de RZA, de três anos, e Riot, de dois. A família, que já chamava atenção pela energia vibrante, agora ganha uma nova integrante que, segundo o casal, foi aguardada com muito carinho e expectativa.

Em entrevista à revista Elle, publicada dias antes do nascimento, A$AP Rocky revelou que os dois optaram por não descobrir o sexo do bebê durante a gestação. Ainda assim, ele admitiu que tinha um forte pressentimento de que seria uma menina.

“Espero que seja uma menina. Estamos rezando por isso”, declarou o rapper, que destacou ter sentido que essa gravidez era diferente das duas anteriores. A intuição, de fato, estava correta, e o casal agora celebra a chegada da filha tão desejada.

Rihanna: Anúncio planejado e momento histórico para os fãs

Rihanna já havia chamado atenção do público ao anunciar a terceira gravidez no Met Gala, em maio deste ano. A revelação aconteceu de forma glamourosa, com um vestido que destacava sua barriga, transformando o evento em um marco cultural para a moda e para a música.

Agora, com o nascimento de Rocki, a artista consolida uma nova etapa de sua trajetória, equilibrando carreira, maternidade e empreendedorismo. Vale lembrar que Rihanna construiu um império não apenas com a música, mas também com suas marcas de moda e beleza, como a Fenty Beauty, que a transformaram em uma das mulheres mais influentes e bem-sucedidas do mundo.

Para os fãs, o anúncio do nascimento foi mais que uma notícia: tornou-se um evento global nas redes sociais. Milhares de comentários celebraram a chegada da menina, reforçando o carinho que o público tem pela cantora e pelo casal.

Com três filhos pequenos, Rihanna e A$AP Rocky vivem uma rotina intensa, mas repleta de significado. Em diversas entrevistas, a cantora destacou que a maternidade a transformou profundamente, trazendo uma nova perspectiva para sua vida e até mesmo para sua carreira musical.

A chegada de Rocki, portanto, não apenas fortalece os laços familiares, como também reafirma o desejo do casal de construir uma família sólida, longe dos holofotes e, ao mesmo tempo, celebrada por milhões de admiradores ao redor do mundo.

Enquanto isso, os fãs seguem atentos e ansiosos para ver como essa nova fase influenciará os próximos passos da estrela, tanto no campo pessoal quanto no profissional.