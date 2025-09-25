Bad Bunny enfrenta processo milionário por uso indevido de casa

O cantor porto-riquenho Bad Bunny está no centro de uma nova polêmica, desta vez fora do universo musical. O artista de 31 anos está sendo processado por Román Carrasco Delgado, um idoso de 84 anos que afirma ter tido sua casa replicada ilegalmente como parte dos cenários da turnê “No Me Quiero Ir de Aquí”.

Segundo a ação judicial, Román acusa o time do cantor de utilizar a imagem de seu imóvel, localizado em Humacal, Porto Rico, sem autorização plena. O idoso pede uma indenização de aproximadamente R$ 5 milhões (cerca de US$ 1 milhão), alegando não apenas danos morais e psicológicos, mas também transtornos causados pela repercussão midiática do caso.

Durante a série de apresentações no Coliseo José Miguel Agrelot, em San Juan, a residência de Román teria sido reproduzida em escala real para compor o palco. A turnê contou com 31 shows entre julho e setembro de 2025 e reuniu milhares de fãs, consolidando mais um marco na carreira de Bad Bunny.

Entretanto, para o dono da casa original, o resultado foi o oposto de celebração. Ele afirma que, desde a repercussão do cenário, tem enfrentado a presença constante de fãs em frente à sua residência, que buscam recriar fotos e vídeos inspirados nos shows do artista. A movimentação teria afetado sua privacidade e sua rotina, trazendo desconforto e até estresse emocional.

Outro ponto central da ação é a alegação de que Román foi induzido a assinar uma folha em branco pelo celular, sem compreender que o documento seria usado para firmar contratos relacionados ao uso de sua propriedade. De acordo com o processo, a assinatura teria sido aplicada de forma fraudulenta em diversos acordos, sem que ele tivesse acesso a cópias ou pudesse validar o conteúdo.

O pedido judicial inclui não apenas a indenização, mas também a anulação dos contratos e a responsabilização das produtoras envolvidas. O idoso afirma que não deseja prejudicar a carreira de Bad Bunny, mas sim garantir uma compensação justa pelo impacto negativo que a exposição trouxe para sua vida.

Bad Bunny e sua trajetória recente

Apesar da polêmica, Bad Bunny segue em alta no cenário musical. Seu sexto álbum de estúdio, “Debí Tirar Más Fotos”, lançado em janeiro de 2025, continua figurando entre os mais ouvidos da América Latina. O cantor, conhecido por quebrar recordes de streaming e por sua estética ousada nos palcos, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o processo.

O caso, no entanto, levanta um debate importante sobre direitos de imagem, propriedade intelectual e limites da criatividade artística. Para especialistas, a situação evidencia como projetos culturais de grande alcance podem gerar consequências legais inesperadas quando não há clareza contratual.

Enquanto a Justiça não decide, a expectativa é que ambas as partes busquem um acordo que reconheça o impacto do uso da imagem da casa, sem comprometer a trajetória de um dos maiores nomes da música latina.