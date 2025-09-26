Jessie J revela detalhes de ‘Don’t Tease Me With a Good Time’

Depois de agitar o público brasileiro no The Town, Jessie J revelou a próxima novidade de sua carreira: o lançamento de seu sexto álbum de estúdio. Intitulado “Don’t Tease Me With a Good Time”, o projeto chega às plataformas digitais no dia 28 de novembro e marca uma nova fase da artista, que desta vez aposta em um lançamento 100% independente, sob o selo próprio Jessie J Records.

O que já sabemos sobre “Don’t Tease Me With a Good Time”?

Singles que antecedem o álbum

Entre os lançamentos recentes de Jessie J estão as faixas “Belive In Magic”, “No Secrets” e “Living My Best Life”. Embora a cantora ainda não tenha revelado a lista oficial de músicas do disco, a expectativa é que esses singles façam parte do repertório.

Colaborações de peso na produção

A artista britânica se uniu a grandes nomes da indústria musical para dar forma ao novo trabalho. Entre os produtores confirmados estão Ryan Tedder , Los Hendrrix , Dixson , Marty Maro e Jesse Boykins .

Um álbum sobre transformação

Jessie descreve as novas composições como uma trajetória “do luto à alegria”. Segundo ela, o disco reflete o processo de reencontro com a luz após momentos de perda. “É uma jornada que muitos enfrentam e espero que essas músicas sirvam de trilha sonora, seja para dias bons ou ruins”, afirmou.

Primeira experiência como artista independente

Pela primeira vez, Jessie J lança um álbum fora do guarda-chuva do Universal Music Group. Durante anos, a cantora esteve vinculada à Island Records e à Republic Records, mas decidiu seguir carreira sem o suporte de uma grande gravadora. Seu último trabalho dentro da indústria tradicional havia sido o álbum natalino “This Christmas Day” (2018).

Jessie J emociona no The Town e fala sobre força contra o câncer

A cantora britânica subiu ao palco do The Town, em São Paulo, e entregou um show emocionante, carregado de significado pessoal. Em meio ao tratamento contra o câncer de mama e após ter passado por uma mastectomia recentemente, a artista não apenas se apresentou, como também transformou a noite em um ato de força e gratidão.

Pelas redes sociais, Jessie compartilhou trechos de sua performance e destacou a energia única do público brasileiro. “O áudio diz tudo sobre meu relacionamento com o Brasil. Eu nunca teria cancelado esse show”, escreveu, ao postar um vídeo em que a multidão de mais de 120 mil pessoas canta com intensidade cada verso de suas músicas.

A presença de Jessie J no festival ganhou contornos ainda mais especiais por acontecer em um momento delicado de sua vida. Após anunciar o diagnóstico de câncer e a pausa parcial na carreira, muitos fãs temiam que a participação da artista fosse cancelada.

No entanto, ela deixou claro que estar no The Town era um compromisso que não abriria mão, reforçando o quanto o carinho dos brasileiros tem importância em sua trajetória.

A apresentação foi adaptada para um formato acústico, justamente para respeitar as limitações físicas impostas pelo tratamento. Ainda assim, a cantora mostrou sua potência vocal característica e emocionou a plateia. Em suas próprias palavras, esse foi “o maior show acústico da carreira”, não apenas pelo número de pessoas, mas pela intensidade do encontro.

Jessie também revelou que passará por uma nova cirurgia em quatro semanas, mas destacou que viver momentos como esse ajudam a enfrentar a luta diária contra a doença. O show, para ela, foi uma prova de que a música segue sendo fonte de cura e conexão.

Jessie J: Força, música e resiliência

A relação de Jessie J com o público brasileiro sempre foi marcada por momentos de carinho e reciprocidade. Ao longo dos anos, a artista conquistou fãs fiéis no país, que se identificam tanto com sua voz poderosa quanto com sua vulnerabilidade ao compartilhar batalhas pessoais.

Dessa vez, o reencontro ganhou ainda mais significado: não foi apenas um espetáculo musical, mas uma celebração da vida e da arte em meio à adversidade. Para os fãs, estar presente nesse show foi um privilégio, e para a artista, uma demonstração de que sua força vai além dos palcos.