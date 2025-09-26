Cardi B anuncia gravidez e garante turnê energética

Cardi B surpreendeu fãs ao revelar que está grávida do namorado Stefon Diggs, apenas dias antes do lançamento de seu aguardado álbum AM I THE DRAMA?. A novidade caiu como uma bomba para muitos, especialmente porque a rapper havia anunciado uma turnê recente. Ainda assim, ela garante que conseguirá equilibrar os compromissos profissionais com o pré-natal.

Nas redes sociais, Cardi B tranquilizou seus seguidores: “Quando chegar a hora da turnê, estarei fazendo espacate, cambalhotas, mortais para trás e ‘handstands’. Estou seguindo um plano rigoroso e determinada a entregar a melhor experiência possível para meus fãs”, escreveu no X, antigo Twitter.

A turnê começará em fevereiro nos Estados Unidos, passando por 30 cidades da América do Norte até meados de abril. É a primeira excursão de grande porte da artista em seis anos, e ela se prepara com dedicação: “Eu me sinto uma boa performer. Quer dizer, eu era uma stripper!”, disse em tom de brincadeira à Billboard. “Não será como nenhum show que já fiz. Estou planejando desde a estética e figurinos até a forma de me apresentar. Geralmente, ensaio uma ou duas semanas, mas agora vou ensaiar por meses.”

Apesar da empolgação, Cardi B faz um alerta realista aos fãs: “Não consigo me apresentar como Beyoncé. Tenho asma e preciso de pausas para beber água, mas darei meu máximo”. Para se inspirar, ela assistiu a turnês icônicas como a Cowboy Carter Tour e a Celebration World Tour da Madonna.

Cardi B empolga fãs com vídeo de divulgação da nova turnê

Na última quarta-feira (24), a rapper Cardi B se manifestou em suas redes sociais para divulgar a venda de ingressos de sua mais nova turnê, a “Little Miss Drama Tour”. As datas para os Estados Unidos já foram anunciadas, totalizando mais de 30 apresentações pelo país, além de shows confirmados no Canadá.

Com seu característico bom humor, Cardi B publicou um vídeo convocando os fãs a garantirem seus ingressos para a turnê. No vídeo, a artista brincou sobre a intensa agenda de compromissos que enfrentou nos últimos dias para promover seu segundo álbum de estúdio, “AM I THE DRAMA?”, lançado na última sexta-feira (19):

“E aí, pessoal? Aqui é a sua girl Cardi B. Finalmente eu tenho um dia de folga, então estou tipo, sabe, dando uma pausa porque meus pés estão doendo. Vocês devem estar cansados também, trabalhando duro. Mas eu estou avisando agora: amanhã os ingressos da minha turnê vão estar oficialmente à venda para o público geral para a Little Miss Drama Tour. E posso garantir que vai ser incrível.”

No mesmo vídeo, a artista detalhou tudo que estará presente no palco, destacando a grandiosidade da produção e comparando o espetáculo a grandes eventos culturais. Cardi B reforçou seu desejo de proporcionar uma experiência memorável para os fãs que aguardam seu retorno desde a última turnê:

“Produção insana, coreografia incrível por Shawn, músicas novas, músicas antigas—vai ser uma experiência. Eu quero luzes, eu quero ação, quero que pareça o SummerSlam, sabe o que eu quero dizer?”

A rapper também comentou sobre sua gravidez, garantindo que estará totalmente preparada quando as apresentações começarem, e tranquilizou os fãs sobre sua filha, Baby Brim:

“E eu sei o que vocês estão se perguntando, tipo: ‘Ah, mas Cardi, você não está grávida?’ Deixe-me contar uma coisa: até a minha turnê começar, em 11 de fevereiro, Baby Brim já vai estar segurando a própria mamadeira. Não se preocupem com o Baby Brim, não fiquem perguntando sobre ele.”

Paralelamente ao lançamento de “AM I THE DRAMA?”, Cardi B divulgou o videoclipe da faixa “Safe”, parceria com Kehlani, que já acumula mais de 6 milhões de visualizações. Nesta semana, a artista também lançou duas novas faixas: o remix de “ErrTime”, em colaboração com a rapper Latto, e a música “Don’t Do Too Much”.