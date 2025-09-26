Madonna retorna à pista de dança com continuação de álbum icônico

Madonna está de volta à pista de dança. A rainha do pop confirmou oficialmente que lançará “Confessions On a Dance Floor – P.2” em 2026, marcando a primeira continuação de um de seus álbuns mais icônicos, lançado originalmente em 2005.

Em post no Instagram, Madonna celebrou a parceria renovada com a Warner Records: “Quase duas décadas depois – e me sinto em casa com a Warner! De volta à música, de volta à pista de dança, de volta a onde tudo começou. ‘Confessions On a Dance Floor – P.2. 2026’”. Junto com o anúncio, a cantora compartilhou uma série de fotos inéditas, reforçando a expectativa em torno do projeto.

O novo álbum será o primeiro de estúdio da artista desde “Madame X” (2019). Nos últimos sete anos, Madonna não ficou parada: realizou duas turnês, comemorou 50 anos de carreira com um show gratuito na Praia de Copacabana e trabalhou na adaptação de sua biografia para o audiovisual.

O que se sabe sobre “Confessions On a Dance Floor – P.2”?

Mais de um ano de produção: Madonna começou a trabalhar no álbum em setembro de 2024, com um processo criativo que se estendeu por todo o ano de 2025. O projeto já vinha sendo antecipado desde fevereiro, quando a cantora publicou as primeiras informações nas redes sociais.

Contexto artístico: Assim como o primeiro “Confessions” trouxe leveza após os temas políticos de “American Life” (2003), a sequência virá na esteira do álbum conceitual “Madame X”, que abordou questões como sexismo, controle de armas e etarismo.

Mesmo produtor: O britânico Stuart Price, responsável por hits icônicos da primeira edição como “Hung Up” e “Sorry”, retorna à produção. A parceria promete resgatar o som dançante e emblemático que marcou a carreira de Madonna.

Retorno à Warner Records: Entre 2012 e 2019, os lançamentos da artista foram realizados pela Interscope, do Universal Music Group. Agora, o retorno à gravadora que lançou o primeiro “Confessions” simboliza uma nova fase criativa. Em comunicado, Madonna afirmou: “A Warner Records sempre foi uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar reunida e ansiosa pelo futuro, fazendo música, fazendo o inesperado e, talvez, provocando algumas conversas necessárias”.

