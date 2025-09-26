Ludmilla mira carreira global após destaque na Rolling Stone EUA

Ludmilla segue dando passos firmes rumo à sua consolidação no cenário musical internacional. A cantora, já consagrada no Brasil com projetos de grande alcance, acaba de ganhar espaço de destaque no site da revista Rolling Stone norte-americana, uma das publicações mais respeitadas da indústria fonográfica. A reportagem reforça não apenas a força da sua trajetória até aqui, mas também o momento de transição em que ela busca apresentar sua arte a uma audiência global.

A artista, conhecida pela versatilidade em transitar entre o funk, o pop e o pagode, vem preparando o terreno para essa expansão com um novo projeto em R&B, gênero bastante valorizado nos Estados Unidos. Essa guinada, no entanto, não representa um abandono do público brasileiro. Pelo contrário: Ludmilla faz questão de frisar que sua carreira no Brasil continua em pleno crescimento, mas que agora deseja que sua música também ultrapasse fronteiras.

“Quero que os Estados Unidos me conheçam. Quero que o mundo me conheça”, afirmou a cantora na entrevista. O posicionamento traduz sua confiança e ambição em alcançar mercados maiores sem deixar de lado as raízes que a consolidaram como um dos maiores nomes da música nacional.

O primeiro passo desse novo capítulo foi dado com o single “Cam Girl”, colaboração com a norte-americana Victoria Monét, vencedora do Grammy e um dos nomes mais celebrados da cena R&B atual. A parceria já foi apresentada ao vivo durante o festival The Town, em São Paulo, e chamou atenção pela química entre as artistas. Ludmilla relembra que a conexão com Monét foi imediata e destaca a sintonia pessoal e profissional das duas.

Ludmilla: Rolling Stone EUA

Além dessa faixa, o próximo álbum contará com participações de compositores e produtores internacionais, reforçando a estratégia de posicionar o trabalho em um patamar competitivo dentro da indústria global. A cantora enxerga esse lançamento como um divisor de águas. Para ela, o disco reúne maturidade artística, experiências acumuladas ao longo de anos de carreira e o desejo de mostrar ao mundo sua identidade musical.

Esse amadurecimento também é refletido em sua própria percepção como artista. Ludmilla relembra a época em que atendia pelo nome artístico “MC Beyoncé” e fala com orgulho sobre o caminho percorrido desde então. “Eu sou tudo que aquela menina sempre sonhou em ser. Hoje estou vivendo o meu sonho”, declarou.

Com milhões de fãs, recordes de streams e projetos de grande repercussão no Brasil, Ludmilla agora direciona sua energia para alcançar novos horizontes. O destaque na Rolling Stone dos EUA é mais do que um reconhecimento: é um convite para que o público internacional descubra a força de uma artista que já conquistou seu país e agora se prepara para conquistar o mundo.