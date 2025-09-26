Cardi B rejeita rótulo de “planta da indústria” e afirma autenticidade

A rapper Cardi B voltou a se posicionar sobre uma das polêmicas mais persistentes em torno de sua carreira: a narrativa de que teria sido estrategicamente lançada pela indústria para substituir Nicki Minaj no topo do rap feminino. Em entrevista recente ao podcast Call Her Daddy, apresentado por Alex Cooper, a artista nascida no Bronx afirmou que essa versão dos fatos nunca fez sentido e que seu sucesso é resultado de talento, autenticidade e muito trabalho.

“Criaram essa história de que entrei na indústria para tomar o lugar de alguém. Mas eu nunca pensei nisso. Só queria ser famosa fazendo o que amo”, declarou. Sem citar Nicki Minaj diretamente, Cardi reforçou que a suposta rivalidade foi construída muito mais pela mídia e pelo público do que por suas próprias ações. “Às vezes as pessoas simplesmente não se dão bem, mas isso não significa que uma carreira exista para anular a outra”, completou.

As declarações também funcionam como resposta indireta a uma fala de Kanye West, que em 2018, em uma conversa vazada, acusou Cardi B de ser uma “planta da indústria” — expressão usada para definir artistas supostamente fabricados por gravadoras e patrocinadores com objetivos estratégicos. À época, o rapper afirmou que ela havia sido colocada intencionalmente para substituir Nicki Minaj e ocupar um espaço planejado no hip-hop.

Cardi B: Artista defende trajetória no hip-hop e relembra conquistas da carreira

Cardi, no entanto, refuta essa visão. “Eu estava destinada a me tornar isso, não importasse quem estivesse no caminho. Eu seria famosa e seria rapper de qualquer forma”, disse no podcast. A artista destacou que sua trajetória foi marcada por esforço e autenticidade, lembrando que o sucesso veio antes mesmo de uma grande estrutura de marketing.

Desde o lançamento de “Bodak Yellow”, em 2017, Cardi B conquistou feitos históricos. A faixa levou a rapper ao topo da Billboard Hot 100 e abriu caminho para seu álbum de estreia, Invasion of Privacy, que lhe rendeu um Grammy de Melhor Álbum de Rap e quebrou recordes de streaming. Sua autenticidade, aliada ao estilo ousado e à presença nas redes sociais, fez dela não apenas uma figura central no hip-hop, mas também um ícone cultural e de moda.

A discussão voltou à tona recentemente após Cardi lançar seu aguardado segundo álbum, “Am I The Drama?”, em 19 de setembro. Poucos dias depois, Nicki Minaj anunciou de forma enigmática, pelo X (antigo Twitter), que lançará um novo projeto em março de 2026, gesto interpretado por parte do público como uma movimentação estratégica dentro da disputa narrativa entre as duas.

A rivalidade entre Nicki e Cardi remonta a 2017, quando ambas participaram da faixa MotorSport, do trio Migos. À época, circularam rumores de que Nicki não teria aprovado alterações em seu verso, o que teria iniciado o distanciamento entre elas. O ápice da tensão ocorreu em 2018, durante a Semana de Moda de Nova York, quando Cardi teria arremessado um sapato em direção a Nicki em uma festa da Harper’s Bazaar.

Apesar dos episódios, Cardi B busca minimizar a narrativa de rivalidade e reforçar que sua trajetória não depende da queda de nenhuma outra artista. “Meu caminho é meu. E ninguém pode tirar isso de mim”, concluiu.