Taylor Swift anuncia filme especial de “The Life of a Showgirl”

A estrela pop Taylor Swift, 35, surpreendeu os fãs ao revelar que seu novo álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, ganhará uma versão especial para as telonas. O longa será exibido exclusivamente entre os dias 3 e 5 de outubro em cinemas selecionados ao redor do mundo.

“Convido vocês para uma festa deslumbrante, o lançamento oficial de Showgirl: de 3 a 5 de outubro, somente nos cinemas!”, escreveu a cantora em suas redes sociais, reforçando o caráter limitado da experiência.

Além da exibição das faixas inéditas, o público terá acesso a imagens de bastidores que mostram o processo criativo por trás do álbum. A estreia também marcará o lançamento mundial do videoclipe de The Fate of Ophelia, primeiro single do projeto.

“Vocês poderão conferir a estreia mundial exclusiva do videoclipe do meu novo single, além de cenas inéditas dos bastidores de como o fizemos, explicações passo a passo sobre o que inspirou a música e os novos vídeos com as letras do álbum”, detalhou Swift.

Segundo a revista americana Variety, o filme será lançado em mais de 100 países, embora as datas de estreia possam variar fora dos Estados Unidos. Ainda não há confirmação de exibições no Brasil.

O 12º álbum da artista nasceu durante a turnê mundial The Eras Tour (2023-2024), que lotou estádios em diferentes continentes. Em entrevista ao podcast New Heights, Taylor explicou que o conceito do disco é um retrato íntimo da sua vida fora dos holofotes.

“Este álbum é sobre o que estava acontecendo nos bastidores da minha vida durante a turnê, que foi tão exuberante, elétrica e vibrante. Ele vem de um lugar incrivelmente alegre, louco e dramático em que eu estava. E essa efervescência transparece neste disco”, afirmou.

Taylor Swift revela duração das faixas de seu 12° álbum

Nesta sexta-feira (26), a cantora Taylor Swift revelou a duração das faixas de seu décimo segundo álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. O anúncio foi feito pela plataforma Spotify, despertando ainda mais a expectativa dos fãs que aguardam o lançamento do disco, previsto para a próxima sexta-feira (3).

Entre as faixas, a mais longa é “Eldest Daughter”, enquanto a mais curta é a nona, “Wood”. Além de detalhar a duração das músicas, também foi divulgado quais conteúdos terão classificação explícita, indicando a presença de palavrões ou temáticas maduras. As únicas faixas sem o selo de explícito são as três primeiras do álbum: The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor e Opalite.

Promoção de The Life of a Showgirl

A semana também trouxe novidades sobre a divulgação do novo álbum de Taylor Swift. A cantora já havia confirmado sua participação no programa The Graham Norton Show, que será exibido no dia 3 de outubro. Agora, ela adicionou mais um compromisso à sua agenda promocional.

Na última quinta-feira (25), o apresentador Jimmy Fallon publicou um vídeo com referências visuais à estética do novo álbum de Taylor Swift, levantando rumores sobre sua participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. O vídeo viralizou rapidamente e, pouco depois, foi confirmado que a cantora estará no programa no dia 6 de outubro.

Além das aparições na televisão, a plataforma Spotify anunciou o evento “The Life of a Showgirl: A Spotify Experience”, que ocorrerá entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, em Nova York. Embora Taylor Swift não participe presencialmente, o evento funcionará como uma celebração do novo álbum e, segundo fãs, poderá revelar pistas sobre o conteúdo do disco.

Confira a duração das faixas do novo álbum de Taylor Swift:

1. The Fate of Ophelia — 03:46

2. Elizabeth Taylor — 03:28

3. Opalite — 03:55

4. Father Figure — 03:32

5. Eldest Daughter — 04:06

6. Ruin The Friendship — 03:40

7. Actually Romantic — 02:43

8. Wi$h Li$t — 03:27

9. Wood — 02:30

10. CANCELLED! — 03:31

11. Honey — 03:01

12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) — 04:01