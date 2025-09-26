Óculos de John Lennon vão a leilão e podem ultrapassar R$ 2 milhões

Um dos acessórios mais icônicos da cultura pop retorna aos holofotes. Um par de óculos de grau escuros usados por John Lennon durante o período conhecido como “Lost Weekend” será leiloado em Londres pela Propstore, casa especializada em memorabilia de grandes nomes da música e do cinema.

Os óculos acompanharam o cantor e compositor durante os 18 meses que viveu em Los Angeles, entre 1973 e 1975, fase em que esteve separado de Yoko Ono. Essa etapa turbulenta, marcada por festas intensas, relações controversas e uma vida pública diferente da que levava ao lado de sua esposa em Nova York, acabou se tornando parte essencial da narrativa em torno do ex-Beatle.

De acordo com estimativas da própria Propstore, o objeto deve alcançar entre US$ 198 mil e US$ 396 milo equivalente a até R$ 2,1 milhões. O valor reforça não apenas o peso cultural do artista, mas também a raridade do item, considerado um dos pertences mais emblemáticos de Lennon.

O destino desses óculos específicos tem uma curiosidade: eles teriam sido deixados por Lennon após uma discussão com Tom Smothers no Troubadour Club, em 12 de março de 1974. Registros fotográficos comprovam a presença do músico no local naquela noite, chegando com o acessório e saindo sem ele.

A esposa de Smothers, que recolheu o objeto após o incidente, organizou uma festa privada em que os convidados se revezaram para experimentar os óculos do astro. Desde então, eles se tornaram uma peça de memória cultuada nos bastidores da indústria musical e, agora, um raro artefato disponível ao público por meio do leilão.

Além da história curiosa, o item simboliza uma fase única da vida do artista. O Lost Weekend foi um período de excessos, mas também de criação, no qual Lennon manteve colaborações importantes e viveu experiências que moldaram sua trajetória pós-Beatles.

John Lennon: O leilão da Propstore

Os óculos de John Lennon não estarão sozinhos. O evento da Propstore promete reunir diversas relíquias da música mundial, incluindo guitarras usadas em grandes palcos, manuscritos originais de letras que se tornaram hinos e peças de guarda-roupa marcantes. Para colecionadores e fãs, trata-se de uma oportunidade rara de adquirir fragmentos da história da cultura pop.

Embora Lennon seja lembrado como um defensor da paz e por seu engajamento em causas sociais, sua imagem pública também carrega essas contradições humanas, que reforçam a aura mítica em torno de sua personalidade. Por isso, cada objeto associado ao cantor se transforma em algo além de um simples bem material: é uma conexão direta com a memória coletiva da música e de toda uma geração.

Com a expectativa de atingir cifras milionárias, os óculos não apenas representam o estilo inconfundível de John Lennon, mas também materializam uma fase de sua vida que continua a despertar curiosidade e fascínio até hoje.