Doja Cat lança álbum Vie com colaboração especial de SZA

O lançamento do próximo álbum de Doja Cat, intitulado Vie, já está movimentando fãs e críticos antes mesmo de sua chegada às plataformas digitais em 26 de setembro. A rapper e cantora norte-americana revelou um detalhe que chamou atenção: o projeto contará com uma colaboração de SZA, repetindo a parceria que em 2021 rendeu às duas o sucesso global Kiss Me More faixa vencedora do Grammy de Melhor Performance de Dupla/Grupo Pop.

A novidade foi descoberta após a lista de faixas aparecer no Spotify. O disco terá 15 músicas e apenas uma participação especial: SZA em Take Me Dancing. A escolha de manter apenas um feat em todo o álbum é vista como uma decisão estratégica, reforçando a ideia de que Doja quer entregar um projeto mais autoral e coeso, mas sem abrir mão de repetir a química que já funcionou no passado.

Enquanto os fãs celebram a parceria, outro ponto tem gerado grande repercussão: a capa do álbum. A imagem mostra Doja pendurada em um paraquedas amarelo preso em uma árvore. Para alguns seguidores, a estética foi considerada estranha ou simplória. Em contrapartida, a própria artista explicou que o visual tem um significado profundo, ligado a temas como confiança, aprendizado e amor.

Doja Cat: lança álbum Vie com colaboração

Segundo Doja, o paraquedas representa curiosidade e aventura, enquanto a árvore simboliza vida e sabedoria. Para ela, cair e se levantar é parte do crescimento pessoal e emocional. “A maior armadura é o amor e a integridade”, escreveu a cantora, respondendo diretamente às críticas. Ela destacou ainda que prefere permanecer fiel à sua visão artística, mesmo que isso não agrade a todos.

As reações nas redes sociais ficaram divididas. Alguns fãs defenderam o conceito, ressaltando que artistas de verdade precisam se comprometer com suas ideias, mesmo correndo riscos. Outros, no entanto, ironizaram o design, comparando a capa a imagens ultrapassadas de programas básicos de edição.

Ainda assim, Doja Cat parece determinada a transformar a controvérsia em combustível para o sucesso. Vie, segundo ela, é um “projeto movido a pop”, marcado pela experimentação, mas também pela busca de uma narrativa emocional mais consistente. A presença de SZA, somada à coragem da artista em enfrentar críticas, reforça a expectativa de que o álbum terá grande impacto na indústria musical.

Se Kiss Me More marcou a trajetória das duas cantoras com um Grammy, agora os olhos estão voltados para Take Me Dancing. O reencontro de Doja Cat e SZA pode não apenas conquistar novos recordes de streaming, mas também consolidar a posição de Doja como uma das vozes mais influentes do pop contemporâneo.

No fim, a mensagem é clara: Doja Cat não está interessada em agradar a todos. Sua prioridade é entregar uma obra que traduza sua visão e emoções. E, para os fãs, isso já é motivo suficiente para esperar ansiosamente pela estreia de Vie.