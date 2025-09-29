Taylor Swift anuncia single e prepara estreia explosiva

A expectativa em torno de The Life of a Showgirl, novo álbum de Taylor Swift, acaba de aumentar. A cantora revelou que a faixa escolhida para abrir os trabalhos será “The Fate of Ophelia”, que ganhará clipe no mesmo dia do lançamento do disco: 3 de outubro. A data promete marcar mais um capítulo da artista no topo das paradas, agora com chances de dominar álbuns e singles de forma simultânea.

O projeto, 12º da carreira, chega com 12 músicas inéditas e conta com a participação de Sabrina Carpenter. A produção foi assinada por Max Martin e Shellback, nomes já conhecidos por sucessos da estrela. Segundo Swift, as canções nasceram nos bastidores da The Eras Tour, retratando momentos longe dos palcos e sob influência direta de seu relacionamento com o jogador Travis Kelce, com quem está noiva.

Kelce, aliás, já adiantou a energia do disco: “Eu sei que ela disse que seria mais pop, mas ainda é muito poético, cheio de referências e melodias marcantes. Eu não consigo parar de ouvir, fico dançando pela casa”, contou o atleta.

Nesta sexta-feira (26), a cantora Taylor Swift revelou a duração das faixas de seu décimo segundo álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. O anúncio foi feito pela plataforma Spotify, despertando ainda mais a expectativa dos fãs que aguardam o lançamento do disco, previsto para a próxima sexta-feira (3).

Taylor Swift revela detalhes luxuosos do álbum The Life of a Showgirl

A cantora Taylor Swift surgiu por meio do perfil oficial da Taylor Nation nas redes sociais para compartilhar novos detalhes sobre The Life of a Showgirl, seu décimo segundo álbum de estúdio e um dos mais aguardados de sua carreira. No vídeo divulgado, a artista apresenta os materiais que farão parte da versão física do disco, destacando que este será um de seus projetos mais ricos em conteúdos adicionais e especiais para os fãs.

Ao iniciar a gravação, Taylor explicou que sua principal intenção com esse lançamento é oferecer uma experiência visual e sensorial ampla, que vá além das músicas e crie uma conexão ainda mais forte com o público. Ela destacou que buscou maneiras de expandir o universo do álbum para que os fãs tivessem acesso a elementos exclusivos e memoráveis:

“Eu só queria que os fãs tivessem o máximo possível de imagens desse universo, dessa era do álbum. Realmente passei muito tempo pensando em como poderia criar o melhor produto em vinil, a melhor embalagem e a melhor experiência em CD que eles pudessem ter. Todos os CDs vêm com photocard. Cada vinil tem um poema dentro, além de mais imagens do que havíamos planejado inicialmente.”

Na sequência, a cantora enfatizou o cuidado estético aplicado ao projeto, ressaltando que cada detalhe da produção foi pensado para transmitir um ar de sofisticação. Segundo Taylor Swift, a intenção era transformar não apenas a audição do disco, mas também o contato físico com os materiais, em algo marcante e diferenciado:

“Escolhemos um acabamento brilhante que nunca tínhamos usado antes. Queríamos que o álbum tivesse uma sensação luxuosa […] O vinil e a embalagem do CD, as fotografias e os photocards — tudo isso é algo de que tenho muito orgulho. Levou muito tempo para montar, exigiu concentração e organização, mas espero que valha a pena. Espero que os fãs fiquem felizes.”

Um dia antes da publicação do vídeo, Taylor Swift já havia surpreendido o público ao anunciar a produção de um filme relacionado ao novo álbum. A obra terá como destaque a estreia de The Fate of Ophelia, faixa escolhida como lead single do projeto, que ganhará um videoclipe especial. Além da exibição da canção principal, o filme apresentará os bastidores do processo criativo e trará materiais inéditos de outras músicas que compõem a tracklist, oferecendo uma visão mais aprofundada do conceito de The Life of a Showgirl.