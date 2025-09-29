Anavitória se recolhe no interior e lança álbum intimista “Claraboia”

Ana Caetano e Vitória Falcão, conhecidas como Anavitória, surpreenderam fãs e crítica na noite de terça-feira (16) com o lançamento de “Claraboia”, seu quinto álbum autoral. Sem aviso prévio ou singles que antecipassem o projeto, a dupla reafirma seu caminho longe dos atalhos do mercado, construindo um universo próprio desde 2013.

Gravado entre fevereiro e abril de 2025 em uma casa no interior de São Paulo, na cidade de Paranapanema, o disco nasceu de um processo de imersão completo. Ana e Vitória transformaram a sala da residência em estúdio, contando com a produção musical de Gabriel Duarte, Janluska e Pegê – os mesmos nomes que colaboraram no álbum anterior, Esquinas (2024).

O resultado é um trabalho bucólico, de clima interiorano, que se distancia das paisagens urbanas e da densidade poética de Esquinas. Faixas como “Paranapanema” revelam um suingue inesperado, enquanto outras, como “Rua dos Abacateiros”, se apresentam como delicados relicários da sensibilidade da dupla. O disco ainda brinca com formatos curtos, incluindo canções de menos de dois minutos e até uma faixa-vinheta de 29 segundos, “17/02/2023”, com toques de samba.

A estética intimista de Claraboia também se reflete nas colaborações: Bruno Berle assina “Olhar pra você”, faixa cantada em parceria com Anavitória, reforçando o clima lo-fi e pessoal do trabalho. O álbum se encerra com a faixa-título “Claraboia”, em que a dupla e os produtores celebram a criação coletiva em meio a conversas e piano, consolidando o caráter sincero e honesto do projeto.

Anavitória lança Claraboia, sexto álbum de estúdio do duo

Na última terça-feira (16), o duo Anavitória anunciou o lançamento de seu mais novo álbum. Intitulado Claraboia, o disco conta com 20 faixas distribuídas ao longo de 41 minutos de duração. Além das músicas interpretadas apenas pela dupla, o álbum conta com participações especiais dos cantores Rubel e Bruno Berle, agregando novas camadas à sonoridade já conhecida do duo.

Para celebrar o lançamento, as cantoras realizaram uma rápida transmissão ao vivo no Instagram, na qual compartilharam detalhes sobre o processo de criação do álbum e comentaram sobre as inspirações que motivaram a produção do novo trabalho. Durante a live, elas revelaram que a ideia de lançar dois discos simultaneamente surgiu enquanto trabalhavam no disco Esquinas (2024), demonstrando que algumas ideias já estavam sendo gestadas anteriormente.

“Nesse dia a gente estava conversando sobre o que seria uma tracklist para o Esquinas e levantando todas as músicas. Ali a gente ficou dividindo situações. Essa ideia dos dois discos já era uma coisa que tava pairando na nossa cabeça há um tempo.”

O duo Anavitória também detalhou o processo criativo do novo disco, explicando como projetaram a sonoridade e quais medidas práticas precisaram adotar para transformar a concepção em realidade. Elas enfatizaram o caráter orgânico do trabalho, que reflete a vivência e a energia do espaço onde o álbum foi gravado.

“Então é um disco muito vivo, assim, a sonoridade é muito viva, tem bastante ruído, bastante coisas que aconteceram ali naquele espaço. É… para explicar para todo mundo: a gente fez um estúdio numa casa.”

Além das informações sobre a produção, Anavitória revelou detalhes sobre a turnê que acompanhará o lançamento do disco. Apesar de ainda estarem em apresentações relacionadas ao álbum Esquinas, as cantoras compartilharam que pretendem visitar cidades que, geralmente, não recebem shows de grande porte, levando uma experiência mais intimista de voz e violão para o público.

“Mas a gente vai passar em várias cidades que a gente normalmente realmente não consegue levar o outro show, que é maior… enfim, aquelas coisas que a gente já conversou sobre estruturas e tal. Mas aí a gente vai levar a voz e violão.”

Claraboia chega apenas dez meses após o lançamento de Esquinas, marcando o sexto álbum de estúdio da carreira do duo. Ao longo de sua trajetória, Anavitória construiu um catálogo sólido que inclui os discos ANAVITÓRIA (2016), O Tempo é Agora (2018), N (2019), COR (2021) e Esquinas (2024), consolidando-se como uma das principais referências da música pop brasileira contemporânea.