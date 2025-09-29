Sabrina Carpenter teria feito indireta a Dylan O’Brien em nova música

O ator e músico Dylan O’Brien, 34, que teria vivido um breve romance com Sabrina Carpenter, 26, em 2022, falou publicamente sobre uma suposta referência a ele na nova música da cantora. A faixa “Go Go Juice”, lançada em agosto, chamou atenção de fãs que apontaram um trecho da canção como uma indireta ao ator.

Durante entrevista ao apresentador Andy Cohen, 57, no último sábado (20), Dylan foi questionado sobre a letra que diz: “Could be John or Larry, gosh, who’s to say? Or the one that rhymes with villain if I’m feeling that way” — trecho que alguns interpretaram como alusão ao seu nome.

“Eu não sabia sobre isso. Ah, meu nome rima com ‘villain’. Bem, ela nunca me ligou bêbada. Minha casa não tem um bom sinal, então você precisa me ligar pelo áudio do FaceTime”, comentou Dylan, com bom humor, afastando qualquer clima de polêmica.

A reação do ator deixou claro que, apesar das especulações nas redes sociais, ele encara a situação de forma leve, sem se aprofundar em antigos rumores. Sabrina, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a suposta referência.

Sabrina Carpenter reflete sobre carreira, fãs e novos projetos

Nesta terça-feira (23), a cantora Sabrina Carpenter foi anunciada como o mais novo rosto da edição italiana da revista Vogue. A artista, que recentemente lançou seu mais recente álbum de estúdio, Man’s Best Friend, tem aproveitado este período para refletir profundamente sobre sua vida e carreira. Em entrevista, ela comentou sobre como está dedicando tempo a atividades que realmente tenham significado, buscando viver de maneira mais consciente e intensa.

Sabrina Carpenter compartilhou que está vivendo um momento de introspecção e criatividade, no qual procura dar vida não apenas a si mesma, mas também às pessoas ao seu redor. Ela explicou que tem escrito bastante, algo que pode surpreender, considerando que lançou dois álbuns em anos consecutivos e poderia parecer que já estaria em um período de descanso:

“Tenho a sensação de estar passando por muitas reflexões introspectivas. Quero realmente realizar coisas com intenção, atividades que me façam sentir viva e que tragam vida a mim e às pessoas ao meu redor. Estou escrevendo muito neste momento, algo que provavelmente você não esperaria depois de lançar dois álbuns em anos consecutivos.”

A cantora também refletiu sobre a importância fundamental que seus fãs tiveram em sua trajetória, afirmando que eles são responsáveis por grande parte do sucesso que alcançou. Ela reconheceu que os fãs estiveram ao seu lado em todos os momentos, apoiando tanto as músicas que amaram quanto aquelas que não tiveram a mesma aceitação, mostrando lealdade e carinho incondicional:

“A parte mais importante dos últimos dez anos da minha vida foram as pessoas que me conduziram até aqui. Me refiro aos fãs que permaneceram ao meu lado em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins, apoiando as músicas que amaram e até aquelas que não ressoaram tanto.”

Sabrina Carpenter ainda destacou o vínculo especial que mantém com seu público, ressaltando como a relação evoluiu e se fortaleceu com o tempo. Ela enfatizou que esse crescimento é mútuo, e que os fãs estão sempre presentes, prontos para acompanhá-la em cada novo passo de sua carreira:

“Estamos realmente crescendo juntos. Eles estão presentes e disponíveis todos os dias, e eu os amo profundamente por isso.”

Sucesso do novo álbum de Sabrina Carpenter

Mesmo após quase um mês do lançamento de Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter mantém grande relevância nas plataformas de streaming. Quatro faixas do álbum figuram entre as mais tocadas do Top 50 das músicas mais ouvidas diariamente no Spotify, demonstrando a força e a conexão contínua com seu público. O single Tears ocupa a 11ª posição, com mais de 3 milhões de reproduções diárias; o lead single Manchild figura em 15º lugar, contabilizando mais de 2,8 milhões de plays; When Did You Get Hot? aparece na 17ª posição, também com mais de 2,8 milhões de escutas diárias; e Nobody’s Son alcança a 33ª colocação, somando mais de 2,2 milhões de reproduções por dia.