Jennifer Lopez reflete sobre divórcio e revela fase de renovação

Cantora diz que separação de Ben Affleck a tornou mais forte

Jennifer Lopez reflete sobre divórcio e revela fase de renovação - (crédito: TMJBrazil)
O divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck, oficializado no ano passado, foi um dos acontecimentos mais comentados do entretenimento mundial. Porém, pela primeira vez, a artista falou de forma aberta sobre como a separação impactou sua vida pessoal e profissional. Durante entrevista ao jornalista Lee Cowan, a cantora e atriz afirmou que o fim do casamento foi um divisor de águas e, surpreendentemente, descreveu a experiência como “a melhor coisa que poderia ter acontecido”.

Segundo Lopez, o término a ajudou a se reconectar consigo mesma e a redescobrir novas formas de olhar para a vida e para a carreira. “O divórcio me mudou de um jeito que eu precisava. Foi doloroso, mas me trouxe clareza e crescimento. Hoje sou uma pessoa diferente do que era no ano passado”, declarou.

Jennifer Lopez destacou que a separação não representou apenas um rompimento, mas um processo de amadurecimento profundo. Para ela, aceitar a vulnerabilidade foi essencial. “Quando você perde algo importante, descobre o quanto precisa se fortalecer. Eu me tornei mais autoconsciente, mais focada no que realmente importa. Essa experiência me mostrou que podemos nos reinventar a qualquer momento”, afirmou.

Curiosamente, mesmo após o fim do casamento, Lopez não deixou de reconhecer o apoio que recebeu do ex-marido em sua carreira. Ela revelou que Affleck, através do estúdio Artist Equity, teve papel fundamental no financiamento de seu novo projeto, o musical O Beijo da Mulher Aranha, previsto para estrear em 10 de outubro nos Estados Unidos. “Contei a ele que esse era o papel da minha vida e ele me ajudou a tornar isso possível. Foi como viver o melhor e o pior ao mesmo tempo”, explicou.

A produção tem despertado expectativas em Hollywood, com críticos apontando a possibilidade de uma indicação ao Oscar para Lopez. Para a artista, o papel representa não apenas um desafio profissional, mas também um marco de superação pessoal.

Jennifer: uma história de idas e vindas

Jennifer Lopez e Ben Affleck viveram uma das histórias mais acompanhadas de Hollywood. O casal se conheceu em 2002, durante as filmagens de “Contato de Risco”, e chegaram a ficar noivos antes de romper em 2004. Em 2021, surpreenderam o público ao reatar a relação, casando-se no ano seguinte em uma cerimônia íntima em Las Vegas, seguida de uma grande celebração na Geórgia.

O retorno do casal, apelidado de “Bennifer”, foi celebrado pelos fãs e se tornou um símbolo da nostalgia dos anos 2000. No entanto, como destacou Lopez, nem todo conto de fadas termina como esperado. “Foram anos intensos e lindos, mas, no fim, percebi que precisava seguir em frente para me tornar quem sou agora”, disse.

Com um novo filme a caminho e uma postura mais madura diante da vida, Jennifer Lopez mostra que transformou a dor do divórcio em combustível para crescimento. Hoje, ela se apresenta não apenas como ícone pop, mas como uma mulher renovada, pronta para viver uma nova fase de sua trajetória.

Djenifer Henz - TMJBrazil

    Por Djenifer Henz - TMJBrazil
    postado em 29/09/2025 18:35
    x