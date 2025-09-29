Jennifer Lopez reflete sobre divórcio e revela fase de renovação

O divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck, oficializado no ano passado, foi um dos acontecimentos mais comentados do entretenimento mundial. Porém, pela primeira vez, a artista falou de forma aberta sobre como a separação impactou sua vida pessoal e profissional. Durante entrevista ao jornalista Lee Cowan, a cantora e atriz afirmou que o fim do casamento foi um divisor de águas e, surpreendentemente, descreveu a experiência como “a melhor coisa que poderia ter acontecido”.

Segundo Lopez, o término a ajudou a se reconectar consigo mesma e a redescobrir novas formas de olhar para a vida e para a carreira. “O divórcio me mudou de um jeito que eu precisava. Foi doloroso, mas me trouxe clareza e crescimento. Hoje sou uma pessoa diferente do que era no ano passado”, declarou.

Jennifer Lopez destacou que a separação não representou apenas um rompimento, mas um processo de amadurecimento profundo. Para ela, aceitar a vulnerabilidade foi essencial. “Quando você perde algo importante, descobre o quanto precisa se fortalecer. Eu me tornei mais autoconsciente, mais focada no que realmente importa. Essa experiência me mostrou que podemos nos reinventar a qualquer momento”, afirmou.

Curiosamente, mesmo após o fim do casamento, Lopez não deixou de reconhecer o apoio que recebeu do ex-marido em sua carreira. Ela revelou que Affleck, através do estúdio Artist Equity, teve papel fundamental no financiamento de seu novo projeto, o musical “O Beijo da Mulher Aranha”, previsto para estrear em 10 de outubro nos Estados Unidos. “Contei a ele que esse era o papel da minha vida e ele me ajudou a tornar isso possível. Foi como viver o melhor e o pior ao mesmo tempo”, explicou.

A produção tem despertado expectativas em Hollywood, com críticos apontando a possibilidade de uma indicação ao Oscar para Lopez. Para a artista, o papel representa não apenas um desafio profissional, mas também um marco de superação pessoal.

Jennifer: uma história de idas e vindas

Jennifer Lopez e Ben Affleck viveram uma das histórias mais acompanhadas de Hollywood. O casal se conheceu em 2002, durante as filmagens de “Contato de Risco”, e chegaram a ficar noivos antes de romper em 2004. Em 2021, surpreenderam o público ao reatar a relação, casando-se no ano seguinte em uma cerimônia íntima em Las Vegas, seguida de uma grande celebração na Geórgia.

O retorno do casal, apelidado de “Bennifer”, foi celebrado pelos fãs e se tornou um símbolo da nostalgia dos anos 2000. No entanto, como destacou Lopez, nem todo conto de fadas termina como esperado. “Foram anos intensos e lindos, mas, no fim, percebi que precisava seguir em frente para me tornar quem sou agora”, disse.

Com um novo filme a caminho e uma postura mais madura diante da vida, Jennifer Lopez mostra que transformou a dor do divórcio em combustível para crescimento. Hoje, ela se apresenta não apenas como ícone pop, mas como uma mulher renovada, pronta para viver uma nova fase de sua trajetória.