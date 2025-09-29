Zach Bryan faz história no Michigan Stadium com público recorde

O cantor e compositor Zach Bryan entrou oficialmente para a história da música ao realizar o maior show de público pagante nos Estados Unidos.

No último dia 27 de setembro, o artista de 29 anos lotou o Michigan Stadium, em Ann Arbor, conhecido como The Big House, atraindo impressionantes 112.408 fãs. O número supera o recorde anterior estabelecido por George Strait em 2024, que havia reunido pouco mais de 110 mil pessoas em um show no Texas.

O evento fez parte da Quittin’ Time Tour, série de apresentações que já vinha chamando atenção pela popularidade de Bryan. No entanto, a noite em Michigan se destacou como um marco cultural: foi o primeiro show completo a ocupar o estádio, tradicionalmente voltado para jogos de futebol americano universitário. A conquista mostra não apenas a força comercial do cantor, mas também seu impacto como fenômeno da música country e folk contemporânea.

Além do recorde de público, a apresentação também se destacou pela grandiosidade da produção e pelas participações especiais. No repertório de 27 músicas, Bryan revisitou diferentes fases de sua discografia, incluindo faixas do mais recente álbum, “The Great American Bar Scene”, lançado em 2024. Entre os momentos mais comentados da noite esteve a entrada surpresa de John Mayer, que se juntou ao cantor em uma versão emocionante de Friend of the Devil, clássico do Grateful Dead.

Outro ponto alto foi a participação do duo The War and Treaty, nativo de Michigan, que subiu ao palco para cantar Hey Driver, colaboração lançada em 2023. A performance reforçou o caráter colaborativo e comunitário que tem marcado a trajetória de Bryan, que frequentemente abre espaço para artistas de diferentes estilos em seus shows.

Zach Bryan: Cantor supera George Strait e conquista novo marco nos EUA

Diante da multidão histórica, Bryan não escondeu a emoção. “Essa pode ser a coisa mais louca que já fiz”, declarou no palco, em um dos momentos mais compartilhados nas redes sociais após o espetáculo.

O impacto do evento também se refletiu fora da música. O show registrou US$ 5 milhões em vendas de produtos oficiais, estabelecendo outro recorde para o setor de merchandising de turnês nos EUA. Especialistas apontam que esse feito consolida Bryan como um dos artistas mais rentáveis e influentes da atualidade, comparando sua ascensão meteórica à de ícones como Bruce Springsteen e Garth Brooks.

Aliás, Bryan tem estreitado laços com grandes nomes da música americana. Recentemente, ele dividiu o palco com o lendário Bruce Springsteen e o vocalista do Kings of Leon, Caleb Followill, em uma versão especial de Atlantic City, clássico de 1982 de The Boss. O encontro, que ocorreu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, reforçou a imagem de Bryan como herdeiro natural da tradição do folk rock norte-americano.

Com o recorde no Michigan Stadium, Zach Bryan não apenas escreveu seu nome na história, mas também elevou o patamar de sua carreira. Sua combinação de autenticidade, letras intensas e performances energéticas o transformou em uma das vozes mais relevantes de sua geração, capaz de unir fãs do country tradicional, do folk e até do rock em uma só experiência.