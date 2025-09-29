Simone Mendes revela luta contra gastroenterite após show

Simone Mendes surpreendeu os fãs ao revelar, nesta segunda-feira (29/9), que precisou de cuidados médicos após enfrentar um quadro de gastroenterite, doença que já havia atingido seu filho alguns dias antes. A cantora, que cumpriu agenda de shows no fim de semana, relatou que chegou a se apresentar mesmo sentindo-se mal e que o esforço acabou agravando sua condição.

De acordo com com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Nos stories do Instagram, Simone contou que o mal-estar começou antes da apresentação de sábado, mas, por compromisso com o público, decidiu seguir adiante.

“Eu já estava bem debilitada, mas subi ao palco porque não queria decepcionar quem me esperava”, afirmou. Logo após o show, a artista sentiu o quadro se intensificar e passou o domingo em repouso, ainda sem melhora significativa.

Durante a madrugada, os sintomas se tornaram mais fortes, o que a levou a procurar auxílio médico. “Foram horas muito difíceis, perdi as contas de quantas vezes precisei correr ao banheiro. Acordei exausta, fraca e precisei recorrer ao soro para repor minhas energias”, explicou.

Segundo especialistas, a gastroenterite viral ou bacteriana é uma inflamação no estômago e no intestino que pode provocar diarreia intensa, febre, dores abdominais e desidratação. O contágio geralmente ocorre por meio de alimentos ou água contaminados, ou pelo contato próximo com pessoas infectadas — o que pode ter acontecido com Simone, já que seu filho havia apresentado os mesmos sintomas anteriormente.

Simone Mendes: Gastrite e pós show

A artista ainda relatou que precisou esperar o marido, Kaká Diniz, para acompanhá-la até a unidade de saúde. Com bom humor, mesmo diante da situação delicada, Simone descreveu o desconforto como “um dos piores já enfrentados”. “É uma sensação de fraqueza enorme, a gente perde toda a energia. Mas sei que logo vou estar bem de novo”, garantiu aos seguidores.

O episódio ocorre em um momento em que Simone Mendes vive uma fase de consolidação em sua carreira solo. Após a separação da dupla com a irmã Simaria, a sertaneja vem conquistando espaço com novos sucessos e uma agenda cheia de compromissos. Mesmo diante do contratempo de saúde, a artista reforçou sua dedicação ao público e tranquilizou os fãs ao afirmar que deve retomar as atividades em breve.

O apoio dos seguidores foi imediato. Diversas mensagens de carinho e votos de pronta recuperação inundaram as redes sociais da cantora. Muitos destacaram a força e a coragem de Simone em dividir um momento de vulnerabilidade, reforçando a conexão de proximidade que mantém com sua base de fãs.

Enquanto segue em recuperação, a recomendação médica é de descanso e hidratação constante. Simone disse estar seguindo todas as orientações para se restabelecer completamente. “Agora é focar na minha saúde e agradecer a Deus por todo cuidado. Logo volto com toda energia que vocês merecem”, concluiu.