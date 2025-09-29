O que esperar do novo álbum da Anitta?

Anitta já começou a dar pistas sobre o que vem por aí em sua carreira musical.

A cantora confirmou que seu próximo álbum está programado para 2026 e adiantou que o projeto será diferente de tudo o que o público já ouviu dela até agora. Definido como “um experimento”, o disco promete trazer novos estilos musicais, testando os limites criativos da artista que se tornou um dos maiores nomes da música brasileira no cenário internacional.

Em entrevista à revista Quem, Anitta explicou que, antes de lançar o álbum completo, pretende disponibilizar músicas para os Ensaios, série de shows que antecede o Carnaval e já se tornou tradição em sua carreira. A ideia é aquecer o público e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para o projeto de estúdio, que está em fase avançada de planejamento.

“Esse álbum não será o que as pessoas esperam. Vai ter quem ame e vai ter quem estranhe, porque não é um estilo que costumo explorar. Quero surpreender”, disse a cantora, reforçando que, apesar das mudanças, pretende manter algumas faixas no estilo que seus fãs já estão acostumados.

Depois do sucesso do álbum Funk Generation (2024), que lhe rendeu indicação ao Grammy de Melhor Álbum Pop Latino, Anitta chegou a anunciar que seu próximo trabalho seria totalmente em espanhol. No entanto, o plano inicial não se concretizou. O primeiro single desse projeto, Romeo, lançado em fevereiro, não obteve o impacto esperado, o que levou a cantora e sua equipe a repensarem a estratégia.

Além disso, a gravadora havia sugerido que o álbum fosse todo baseado no reggaeton, gênero que consolidou parte da carreira internacional da artista. Anitta, porém, preferiu negociar uma proposta mais diversa: “metade reggaeton e metade Larissa”, em referência ao seu lado mais pessoal e íntimo. Em diferentes entrevistas, ela também já mencionou o desejo de incluir faixas inspiradas em mantras e espiritualidade, apontando para uma fase de maior conexão interior.

Anitta: Um disco que reflete a nova fase da cantora

O anúncio do novo projeto acontece em meio a uma etapa de transformação pessoal. Anitta tem declarado que deseja reduzir o ritmo intenso de trabalho, equilibrando a carreira com sua vida privada. O novo álbum reflete justamente essa mudança, privilegiando a autenticidade em vez de fórmulas comerciais já conhecidas.

“Eu sempre entreguei o que sabia que meus fãs iam amar. Mas também preciso me permitir experimentar. É isso que mantém a essência de ser artista”, comentou a cantora recentemente durante participação no programa Estrela da Casa.

Para os fãs, a expectativa é grande. Anitta deixou claro que o disco trará algumas faixas dentro do estilo que o público já consome, mas grande parte do material deve seguir caminhos inéditos. A promessa é de um trabalho ousado, feito para desafiar rótulos e expandir fronteiras musicais.

Enquanto 2026 não chega, os admiradores poderão acompanhar os lançamentos planejados para os Ensaios e se preparar para um álbum que, segundo a própria artista, “não deixará ninguém indiferente”.