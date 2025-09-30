Katy Perry reflete sobre o último ano e agradece fãs

Katy Perry compartilhou uma reflexão sincera sobre os últimos meses de sua carreira e vida pessoal em uma publicação no Instagram. A cantora, de 40 anos, aproveitou o aniversário do lançamento de seu álbum 143 para escrever uma longa mensagem aos fãs, os conhecidos “KCs”.

“Não costumo postar sobre aniversários, mas seria negligência da minha parte não reconhecer o impacto incrível que este último ano teve em mim”, começou Perry, destacando o período de mudanças que viveu recentemente.

No texto, a artista fala sobre deixar a vida seguir seu curso: “O que quer que venha a seguir, estou deixando acontecer naturalmente. Sem forçar, sem controlar — apenas confiando nos anjos, nos fãs e na música para me guiar para onde devo ir”, escreveu, em referência às transformações em sua vida pessoal.

Em junho, Katy e o ator Orlando Bloom, com quem tinha um relacionamento de nove anos, anunciaram a separação. O ex-casal é pai da pequena Daisy Dove, de 5 anos.

A postagem também trouxe imagens e vídeos dos bastidores da produção do álbum e dos ensaios para a Lifetimes Tour, que revisita sucessos como “Firework”, “California Gurls” e “The One That Got Away”. Perry descreveu o disco como um verdadeiro “eu te amo” para os fãs, destacando a importância de compartilhar sua história e emoções através da música.

“Discos são instantâneos de um artista tentando contar sua história, de onde ele está agora ou esteve, e torcer para que alguém se identifique com algumas dessas mensagens”, disse a cantora, lembrando que seus seguidores estiveram com ela em cada etapa da carreira.

Além de agradecer à comunidade de fãs, Perry refletiu sobre sua trajetória sob os holofotes: “Ao longo dos meus anos sob os holofotes, fui amada, testada e provada. Essa é a jornada. Sou abençoada por saber que sempre há dois lados da moeda, e aprendo que, mesmo quando saio cara, de alguma forma, apesar de tudo, continuo fazendo meus desejos.”

A cantora encerrou a publicação com uma lembrança de uma amiga que lhe deu o livro What Katy Did Next, reforçando sua vontade de seguir em frente e continuar sonhando.

Após turnê no Brasil, plataforma revela as 10 faixas mais ouvidas de Katy Perry

A passagem de Katy Perry pelo Brasil em 2025 foi marcada por uma explosão de cores, energia e nostalgia. Com a turnê The Lifetimes Tour, a artista norte-americana trouxe aos palcos brasileiros uma experiência visual e sonora que reafirma seu status como uma das maiores estrelas da música pop mundial.

A turnê passou por três capitais — São Paulo, Curitiba e Brasília — e teve como ponto alto sua apresentação no festival The Town, onde foi a atração principal.

Com figurinos futuristas, cenários iluminados por LED e coreografias ousadas, Katy Perry entregou um espetáculo que mesclou inovação e afeto. O público brasileiro foi presenteado com interações carismáticas, momentos de descontração e até algumas frases em português, mostrando o carinho da cantora pelo país em sua quinta visita.

A turnê também serviu como celebração de sua nova fase artística, mas sem deixar de lado os clássicos que marcaram gerações. Faixas como Hot N Cold, Last Friday Night (T.G.I.F.) e Firework foram recebidas com entusiasmo, provando que o legado da artista continua vivo e relevante.

Em meio à euforia dos shows, a plataforma de streaming Deezer divulgou um ranking especial com as 10 músicas mais reproduzidas de Katy Perry no Brasil. O levantamento reflete o impacto da turnê e a conexão duradoura entre a cantora e seus fãs brasileiros.

O ranking mostra que os maiores sucessos da artista continuam dominando as playlists, mesmo com o lançamento de novas músicas. Roar e Firework, por exemplo, seguem como hinos de empoderamento e celebração, enquanto Dark Horse e Teenage Dream mantêm sua força como ícones da década de 2010.

Katy Perry: a presença de ‘Woman’s World’ no TOP 10

A presença de Woman’s World no TOP 10 indica que os fãs estão atentos à nova fase da cantora, que mistura sonoridades modernas com mensagens de força feminina. Essa faixa, lançada recentemente, já figura entre os destaques da plataforma, sinalizando que Katy Perry continua relevante e inovadora.

Além dos números, o sucesso da turnê e do ranking da Deezer revelam algo maior: a capacidade de Katy Perry de se reinventar sem perder sua essência. Seus shows no Brasil foram mais do que apresentações musicais — foram encontros emocionantes entre artista e público, marcados por nostalgia, afeto e celebração.

Confira o TOP 10 de Katy Perry na Deezer:

1. Roar

2. Firework

3. Dark Horse

4. Hot N Cold

5. I Kissed A Girl

6. Last Friday Night (T.G.I.F.)

7. California Gurls (feat. Snoop Dogg)

8. Teenage Dream

9. The One That Got Away

10. WOMAN’S WORLD