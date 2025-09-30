Cardi B e Nicki Minaj trocam acusações em nova briga no X

As tensões entre Cardi B e Nicki Minaj voltaram a dominar as redes sociais, trazendo à tona mais um capítulo da rivalidade que já atravessa anos no universo do rap. O conflito da vez aconteceu no X (antigo Twitter) e envolveu acusações graves, deboches e comparações nada amigáveis, movimentando a base de fãs de ambas as artistas.

O episódio teve início quando Nicki Minaj ironizou o álbum mais recente de Cardi B, AM I THE DRAMA?, que alcançou feito expressivo: certificado de duas vezes platina em apenas dez dias e o segundo #1 da rapper na Billboard 200. Minaj debochou do valor promocional do disco no iTunes e chegou a compará-la ao dinossauro Barney, personagem infantil conhecido mundialmente.

No entanto, a provocação não parou por aí. Em novas postagens, Nicki Minaj insinuou que Cardi B enfrenta dificuldades para manter sua posição nas paradas musicais, além de criticar sua quarta gravidez. A rapper de “Super Bass” ainda sugeriu, sem provas, que a rival seria portadora de HPV, o que acendeu ainda mais o debate entre os fãs.

Conhecida por não deixar ataques sem resposta, Cardi B reagiu diretamente no X. Em suas mensagens, que seguem públicas, a artista não poupou ironias ao chamar Minaj de “Barbie Cocaína” e insinuar que a colega de profissão teria problemas com drogas. Com o tom provocativo que já marca sua personalidade, Cardi afirmou ter o poder de “tirar vadias da reabilitação” e reforçou que Nicki estaria apenas em busca de atenção.

Em publicações posteriores, Cardi B elevou ainda mais o tom das críticas. Ela argumentou que Nicki Minaj, com mais de 15 anos de carreira, deveria medir seu sucesso em comparação a artistas de sua geração, como Rihanna, Taylor Swift e Drake, ao invés de mirar em uma colega mais jovem. A rapper também destacou que ainda estava no ensino médio quando Minaj surgiu, questionando a relevância da comparação entre as duas.

Cardi B: Impacto na indústria e na base de fãs

A troca de acusações rapidamente viralizou, gerando discussões acaloradas entre as comunidades digitais que seguem cada uma das artistas. De um lado, os fãs de Nicki Minaj defenderam as críticas, apontando inconsistências na carreira de Cardi. Do outro, admiradores da dona de WAP destacaram o impacto de seus números recentes e reforçaram que a rapper continua em ascensão, enquanto Minaj já estaria em um estágio consolidado de carreira.

Além da disputa de egos, o embate reflete como as redes sociais se transformaram em um palco paralelo para a música. Mais do que rivalidade artística, as provocações públicas acabam funcionando como combustível para engajamento, alimentando debates que extrapolam o campo musical.

Apesar das polêmicas, tanto Cardi B quanto Nicki Minaj seguem ocupando posições de destaque no rap mundial. No entanto, cada novo confronto reforça a narrativa de que a rivalidade entre elas está longe de chegar ao fim. Para os fãs, resta aguardar se essa guerra de palavras continuará apenas no ambiente digital ou se poderá se refletir em novas músicas e indiretas no futuro.