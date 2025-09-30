Ariana Grande homenageia Jonathan Bailey em texto emocionante

A revista TIME divulgou sua aguardada lista de “astros em ascensão mais influentes do mundo”, e um dos nomes em destaque é o do ator britânico Jonathan Bailey. O responsável por assinar o perfil do artista foi ninguém menos que Ariana Grande, sua colega de elenco no filme Wicked. O texto escrito pela cantora emocionou fãs e chamou atenção por revelar detalhes sobre a amizade dos dois e a admiração mútua que nasceu nos bastidores das filmagens.

Ariana Grande descreveu Bailey como um profissional dedicado e, acima de tudo, uma pessoa generosa e atenciosa. A cantora relembrou o primeiro encontro entre eles, durante um ensaio de dança para Wicked, quando se surpreendeu ao sentir uma conexão imediata. Para ela, o ator demonstrou não apenas talento artístico, mas também humanidade e compromisso com causas importantes.

Jonathan Bailey já era conhecido por seu trabalho em Bridgerton e na série Companheiros de Viagem, além de sua sólida carreira no teatro britânico. No entanto, sua projeção internacional ganhou ainda mais força com o papel de Fiyero em Wicked, adaptação cinematográfica do musical da Broadway que será lançada em duas partes, com a segunda prevista para novembro deste ano.

Segundo Ariana, Bailey conseguiu conciliar de forma impressionante as gravações de diferentes produções simultaneamente, sem deixar de entregar performances marcantes. Essa disciplina e dedicação, segundo ela, são parte do que o torna um artista único e inspirador.

Além de sua atuação, Bailey tem se destacado pelo ativismo em prol da comunidade LGBTQ+. Em 2024, ele fundou o Shameless Fund, uma organização dedicada a criar oportunidades para que pessoas LGBTQ+ possam viver com autenticidade e dignidade. Ariana destacou esse lado do colega, reforçando que nada do que ele assume é feito sem propósito ou sem a intenção de retribuir à sociedade.

Para a cantora, essa combinação de talento, disciplina e compromisso social faz de Bailey um dos artistas mais completos de sua geração. Ela enfatizou o quanto se sente grata por compartilhar a cena com ele e por ter construído uma amizade que ultrapassa os limites profissionais.

Ariana Grande: Amizade além de “Wicked”

No depoimento, Ariana Grande também revelou que a convivência nos bastidores resultou em uma relação de confiança e carinho. Ela descreveu Bailey como um parceiro de cena inspirador, mas também como um amigo divertido e curioso, sempre interessado em aprender e compartilhar experiências.

O texto reforça não apenas o talento de Jonathan Bailey, mas também a admiração que ele conquistou entre colegas e fãs. Para Ariana, sua presença em Wicked e em outras produções é apenas o começo de uma trajetória que promete marcar ainda mais a indústria do entretenimento.

Com esse perfil na TIME, Bailey se consolida como uma das personalidades mais promissoras da atualidade — e, com o apoio de figuras como Ariana Grande, seu futuro no cinema e no teatro parece ainda mais brilhante.