Bad Bunny celebra anúncio no Super Bowl 2026 com treino inusitado

Bad Bunny está oficialmente confirmado como a grande atração do show do intervalo do Super Bowl 2026, e sua reação à notícia surpreendeu os fãs. O cantor de 31 anos, nascido Benito Antonio Martínez Ocasio em Porto Rico, revelou que comemorou o momento histórico na academia, fazendo nada menos que cem flexões seguidas após receber a ligação que mudaria sua carreira.

O responsável por dar a notícia foi Jay-Z, parceiro da NFL por meio da Roc Nation. Assim que atendeu ao telefone, Bad Bunny não conteve a empolgação e transformou a emoção em energia física, usando o exercício como forma de registrar a intensidade do momento. “Não precisei de nada de pré-treino. Foi pura emoção”, contou em entrevista a Zane Lowe no Apple Music 1.

Bad Bunny fez questão de destacar que sua apresentação será muito mais do que um espetáculo musical: será um tributo às suas origens porto-riquenhas e à cultura latina. O artista afirmou que quer usar a visibilidade do Super Bowl, um dos eventos esportivos mais assistidos do planeta, para valorizar sua comunidade e mostrar ao mundo a força da música de sua terra natal.

“Vou aproveitar o momento e mostrar quem somos. Nossa música, nossa cultura, nossa alegria. Quero que todos os latinos do mundo se sintam representados”, declarou. Ele também lembrou a importância pessoal dessa conquista, mencionando que algumas cenas marcantes de sua carreira foram gravadas na praia de sua cidade natal, o que reforça ainda mais a conexão emocional com a ocasião.

O cantor, que já quebrou recordes mundiais de streaming e se consolidou como um dos maiores nomes do reggaeton e trap latino, promete levar ao palco do Super Bowl um espetáculo vibrante, diverso e cheio de referências à sua trajetória.

Bad Bunny: O segredo por trás do anúncio

Apesar do entusiasmo, Bad Bunny revelou que não foi difícil guardar segredo sobre o convite até o anúncio oficial. Segundo ele, tanto a NFL quanto a Apple Music e a Roc Nation optaram por manter a decisão em sigilo, criando expectativa em torno da revelação.

“Estamos acostumados a guardar surpresas. Faz parte do que gostamos de fazer: trabalhar em silêncio e surpreender as pessoas”, disse o artista. O anúncio foi feito no último fim de semana, e a repercussão imediata mostrou o quanto sua presença no evento já movimenta fãs e especialistas do entretenimento.

Para Bad Bunny, no entanto, o mais importante não é apenas sua realização pessoal, mas o impacto que essa conquista terá para milhões de pessoas. “Estou feliz por mim, claro, mas mais ainda pelos meus amigos, pela minha família, por Porto Rico e por todos os latinos. Esse momento é para todos nós”, afirmou.

A apresentação de Bad Bunny no Super Bowl 2026 promete ser um marco não apenas para sua carreira, mas também para a representatividade latina em um dos maiores palcos do entretenimento global.