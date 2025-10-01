Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (1º/10)

O MAIOR PERIGO

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em quadratura.

O antídoto do medo é a sabedoria, esse estado de serenidade confiante que permite enxergar soluções mesmo no meio de catástrofes.

Bem diferente do medo, que enxerga catástrofes ainda que não esteja acontecendo nada demais nem de menos, porém, sabedoria também é não condenar quem assim se comporta, porque isso não é nada mais do que um sintoma evidente de um mal de nossa humanidade, somos todos educados no medo, o sistema todo se baseia no medo e é explorado por aqueles que, impossibilitados de enxergar qualquer coisa além, reduzem a rica experiência humana ao medo e nada mais.

Sabedoria é o que resulta do bom aproveitamento das experiências, que indicam que o medo não é profeta, e que se lá atrás serviu para nos proteger dos perigos, hoje é o medo o maior perigo da humanidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que você valoriza não é necessariamente o mesmo que as pessoas de seu círculo valorizam também, e nesse sentido haverá momentos em que você sentirá que seus assuntos são tratados com desdém ou superficialidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você observar com atenção, perceberá que não falta nada, todos os instrumentos que você precisa para continuar abrindo passagem estão disponíveis. Porém, os instrumentos não são nada se você não fizer uso deles.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo tem um preço, e em muitos casos o valor não se mede em dinheiro, mas nas consequências e derivações que ocorrem inevitavelmente depois de você se envolver em determinadas experiências. É bom ter isso em mente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você pode seguir em frente com suas pretensões e intenções com a alma tomada de alegria, ou você pode utilizar esse exaltado estado de ser para observar melhor o que acontece e depois tomar decisões mais sensatas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cuide para não falar demais, porque as pessoas recebem um impacto muito forte de suas palavras, mesmo que você não o perceba. Nesta parte do caminho é propício você medir suas palavras e testar o alcance delas. É por aí.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O diabo está nos detalhes, portanto, preste atenção a todas as negociações em que se envolver, para não sofrer golpes. O entusiasmo e a alegria devem ser contidas, para que você não perca a lucidez imprescindível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se todas as pessoas que exigem coerência de você fossem também coerentes elas mesmas, então as demandas seriam justas. Acontece que as pessoas não sabem administrar a própria incoerência, e elas exigem isso das outras.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Esses pensamentos loucos que ocorrem de vez em quando não são necessariamente gatilhos para você entrar em campo. Às vezes, é melhor que algumas ideias fiquem na teoria mesmo, porque custaria muito caro as realizar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A excitação com que as pessoas tratam determinados assuntos ou experiências não é muito condizente com sua visão das coisas, mas é necessário deixar que elas se alegrem o quanto quiserem, mesmo que exageradas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Com certeza, há diversas maneiras de abordar o mesmo assunto e há, também, pessoas opinando de formas contraditórias entre si. Na prática, ouça todas as opiniões, mas em última instância, faça do seu jeito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Partir para novas aventuras é preciso, mas com certo cuidado, porque no meio do cardápio das possíveis aventuras há também encrencas que só custariam muita energia e não brindariam com resultados prazerosos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As melhorias que você busca não acontecerão do dia para a noite nem muito menos como resultado de golpes de sorte. A sorte vai ajudar, com certeza, mas o que fará acontecer as melhorias é a boa vontade praticada.