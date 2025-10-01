Miley Cyrus revela como a jardinagem virou seu “remédio secreto”

Miley Cyrus surpreendeu os fãs ao revelar que um de seus maiores segredos para manter a sobriedade não tem nada a ver com música ou fama, mas sim com algo simples: a jardinagem. Em entrevista a Pamela Anderson para a nova edição da CR Fashion Book, a cantora de 32 anos contou como o contato com a terra se tornou uma prática transformadora em sua vida.

“Jardinagem é algo que você faz por si mesma. Quando a gente compartilha tanto de quem é, esses pequenos momentos íntimos, como plantar uma semente e vê-la florescer, ganham um valor enorme”, afirmou a artista, que descreveu o hábito como um “processo muito pessoal”.

Segundo Miley, o cuidado com o jardim virou quase uma forma de terapia, ajudando-a a manter o equilíbrio. “Esse tem sido o meu remédio. É o que me mantém firme na sobriedade. É como a ioga: um espaço de conexão com a natureza e uma válvula criativa que não depende de fama nem de sucesso”, destacou.

A cantora ainda descreveu a sensação de ver flores brotando como uma “vitória genuína”. Ela contou que a inspiração veio do fotógrafo Vijat Mohindra, que a incentivou a experimentar plantar sementes em sua própria casa. “Um dia eu simplesmente joguei sementes numa encosta. Quando voltei, havia milhares de margaridas. Parecia um jardim de fadas”, recordou.

Miley também credita a paixão pela jardinagem à mãe, Tish Cyrus, que sempre manteve flores espalhadas pela casa. Durante a pandemia, segundo a cantora, Tish descobriu talento especial para cultivar plantas. “Ela consegue trazer de volta à vida até o que parece perdido. Isso me inspira muito”, disse.

A artista, que está sóbria desde 2019, reforçou que a prática da jardinagem ajuda a sustentar escolhas importantes em sua rotina. Recentemente, ela explicou que essa necessidade de estabilidade é um dos motivos pelos quais não tem interesse em voltar às longas turnês. “É difícil manter a sobriedade na estrada. Prefiro preservar aquilo que me dá paz”, afirmou.

Miley Cyrus abre o coração e revela detalhes de sua trajetória

A cantora Miley Cyrus concedeu uma nova entrevista à revista Vogue. A artista, que lançou recentemente seu mais novo álbum de estúdio, Something Beautiful, falou sobre sua carreira, suas parcerias recentes com marcas de moda e sua vida pessoal, revelando detalhes sobre relacionamentos passados.

Ao abordar seus projetos musicais, Miley Cyrus descreveu como cada era de sua carreira representa uma metamorfose em sua personalidade, permitindo que ela mostre uma evolução constante de um trabalho para outro. A cantora refletiu sobre a seriedade com que encara suas construções conceituais, entrando profundamente no significado de cada fase:

“Tudo o que faço na minha vida é um pouco intenso, mas precisa ser holístico. É por isso que minhas eras não são uma fantasia; são como uma metamorfose ou uma verdadeira evolução para mim, pessoalmente.”

Em outro trecho da entrevista, Miley comentou sobre seu relacionamento com o ex-marido, Liam Hemsworth. A cantora relembrou algumas peças e presentes que guarda desde os momentos em que se conheceram. Esses objetos têm um significado especial, pois Miley Cyrus pretende organizar uma espécie de “prateleira de legados”, reunindo peças e prêmios que marcaram sua trajetória no entretenimento:

“Eu literalmente tenho um vestido que usei quando conheci meu ex-marido, e depois tenho o vestido que usei no nosso primeiro encontro, junto com cartas e outras coisas. Eu realmente quero saborear esses momentos lindos da minha vida, mas, como esses momentos íntimos também se tornaram públicos, é um pouco difícil decidir que parte eu quero compartilhar e o que eu permitiria que fosse visto.”

Recentemente, Miley Cyrus lançou a versão deluxe de Something Beautiful. A novidade inclui duas faixas inéditas com colaborações de grande peso: Secrets, com Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood, e Lockdown, parceria com David Byrne, ex-integrante do grupo Talking Heads. Atualmente, as faixas combinadas contabilizam mais de 3 milhões de reproduções no Spotify.