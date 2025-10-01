Katy Perry celebra um ano de “143” e emociona fãs

Após encerrar a etapa sul-americana da “The Lifetimes Tour”, Katy Perry recorreu ao Instagram para compartilhar uma carta emocionante, marcando o primeiro aniversário de seu álbum 143. Apesar de ter sido considerado por críticos como o pior disco de 2024, o projeto se destacou por reunir a cantora com seus fãs ao redor do mundo, especialmente durante a turnê.

Na publicação, Katy relembra o lançamento do álbum e reflete sobre a importância de se reconectar com seu público. “Discos são retratos de onde estamos ou estivemos, e ‘143’ foi meu jeito de dizer ‘eu te amo’ a todos vocês”, escreveu. A artista destacou a alegria de rever fãs durante os shows e valorizou a comunidade que construiu ao longo dos anos.

Em uma mensagem carregada de emoção, Katy também comentou sobre seu crescimento pessoal e aprendizado com os desafios da fama. Ela cita experiências marcantes e até um livro presenteado por uma amiga, chamado O Que Katy Fez Depois, que simboliza sua vontade de seguir sonhando e evoluindo.

A cantora finalizou a carta reforçando o carinho pelo público: “Meu amor por vocês é incondicional e eu não conseguiria fazer nada disso sem vocês.” Agora, Katy se prepara para levar a turnê pelo Reino Unido, Europa e Ásia, mantendo viva a celebração de 143 e abrindo espaço para novos projetos.

Após turnê no Brasil, plataforma revela as 10 faixas mais ouvidas de Katy Perry

A passagem de Katy Perry pelo Brasil em 2025 foi marcada por uma explosão de cores, energia e nostalgia. Com a turnê The Lifetimes Tour, a artista norte-americana trouxe aos palcos brasileiros uma experiência visual e sonora que reafirma seu status como uma das maiores estrelas da música pop mundial.

A turnê passou por três capitais — São Paulo, Curitiba e Brasília — e teve como ponto alto sua apresentação no festival The Town, onde foi a atração principal.

Com figurinos futuristas, cenários iluminados por LED e coreografias ousadas, Katy Perry entregou um espetáculo que mesclou inovação e afeto. O público brasileiro foi presenteado com interações carismáticas, momentos de descontração e até algumas frases em português, mostrando o carinho da cantora pelo país em sua quinta visita.

A turnê também serviu como celebração de sua nova fase artística, mas sem deixar de lado os clássicos que marcaram gerações. Faixas como Hot N Cold, Last Friday Night (T.G.I.F.) e Firework foram recebidas com entusiasmo, provando que o legado da artista continua vivo e relevante.

Em meio à euforia dos shows, a plataforma de streaming Deezer divulgou um ranking especial com as 10 músicas mais reproduzidas de Katy Perry no Brasil. O levantamento reflete o impacto da turnê e a conexão duradoura entre a cantora e seus fãs brasileiros.

O ranking mostra que os maiores sucessos da artista continuam dominando as playlists, mesmo com o lançamento de novas músicas. Roar e Firework, por exemplo, seguem como hinos de empoderamento e celebração, enquanto Dark Horse e Teenage Dream mantêm sua força como ícones da década de 2010.

Katy Perry: a presença de ‘Woman’s World’ no TOP 10

A presença de Woman’s World no TOP 10 indica que os fãs estão atentos à nova fase da cantora, que mistura sonoridades modernas com mensagens de força feminina. Essa faixa, lançada recentemente, já figura entre os destaques da plataforma, sinalizando que Katy Perry continua relevante e inovadora.

Além dos números, o sucesso da turnê e do ranking da Deezer revelam algo maior: a capacidade de Katy Perry de se reinventar sem perder sua essência. Seus shows no Brasil foram mais do que apresentações musicais — foram encontros emocionantes entre artista e público, marcados por nostalgia, afeto e celebração.

Confira o TOP 10 de Katy Perry na Deezer:

1. Roar

2. Firework

3. Dark Horse

4. Hot N Cold

5. I Kissed A Girl

6. Last Friday Night (T.G.I.F.)

7. California Gurls (feat. Snoop Dogg)

8. Teenage Dream

9. The One That Got Away

10. WOMAN’S WORLD