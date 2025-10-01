Doja Cat enfrenta críticas à capa de “Vie” e explica significado

Doja Cat causou repercussão nas redes sociais ao divulgar a capa de seu novo álbum, “Vie”, e não demorou para receber comentários divididos dos fãs. Na imagem, a cantora surge pendurada em uma árvore, presa por um paraquedas que se enrosca nos galhos, provocando reações mistas.

Sem deixar passar os comentários negativos, a rapper usou o X (antigo Twitter) para se posicionar:

“Vocês não podem fazer eu me sentir mal por uma capa que tem um significado visceral. A maior armadura é o amor e a integridade. Perdoo suas críticas duras, mas eu venci mais uma vez por seguir meu coração”.

O “Vie” é o quinto álbum de estúdio de Doja Cat e marca o seu retorno à música pop, após o trabalho mais voltado ao rap e hip-hop com o disco “Scarlet” (2023). O primeiro single do álbum, “Jealous Type”, foi lançado em agosto, e a cantora revelou que a tracklist terá 15 faixas inéditas.

Sobre a capa, Doja Cat detalhou o conceito por trás da ousada fotografia:

“Apaixonar-se é depositar confiança em si mesmo e nos outros. O paraquedas amarelo representa curiosidade, felicidade e aventura. Voando em direção a novas experiências, dando um salto de fé e sem limites. A árvore simboliza vida e sabedoria, oferecendo segurança em seus galhos, mas mostrando que a queda também ensina. O amor cresce para cima, mas são as raízes que nos mantêm firmes. Esta é a capa do meu álbum”.

Doja Cat anuncia show único no Brasil em 2026

Doja Cat anunciou novas datas para 2026 na América Latina, Europa, Reino Unido e América do Norte, como parte da Tour Ma Vie World Tour. A turnê começa em São Paulo no Suhai Music Hall, no dia 05 de fevereiro de 2026, e passará por grandes cidades como Buenos Aires, Cidade do México, Dublin, Londres, Lisboa, Paris, Chicago, Denver, Vancouver, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Toronto e outras, antes de encerrar com uma apresentação principal no Madison Square Garden, em Nova York, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.

Essas datas recém-anunciadas para 2026 seguem os shows de 2025 já revelados por Doja, que acontecerão na Austrália, Nova Zelândia e Ásia no próximo outono/inverno. A Tour Ma Vie World Tour, promovida pela Live Nation, marca a maior turnê de Doja até agora e a primeira vez que ela será a atração principal em várias regiões, incluindo Austrália, Nova Zelândia, Ásia e América Latina.

A turnê acompanha o aguardado quinto álbum de estúdio de Doja Cat, Vie, lançado em 26 de setembro de 2025 pela Kemosabe Records / RCA Records. Doja Cat também lançou o videoclipe de sua nova faixa, Gorgeous. O clipe foi dirigido e gravado em Nova York por Bardia Zeinali e conta com participações de Yseult, Paloma Elsesser, Alex Consani, Irina Shayk, Amelia Gray, Ugbad, Ida Heiner, Mona Tougaard, Alek Wek, Karen Elson, Sora Choi, Imaan Hammam, entre outros.

No início deste mês, Doja Cat apresentou “Jealous Type” no MTV Video Music Awards 2025, com participação especial do lendário saxofonista Kenny G. No mês passado, Doja Cat lançou o single e o videoclipe de “Jealous Type”, ela havia antecipado a faixa em sua campanha de verão de 2025 com a Marc Jacobs.

No ano passado, Doja Cat lançou o álbum deluxe Scarlet 2 CLAUDE. A versão deluxe trouxe sucessos já lançados, como “Attention”, “Paint The Town Red” e “Agora Hills”, além de uma coleção de faixas inéditas e colaborações. O hit “Paint The Town Red” ficou três semanas no topo da Billboard Hot 100, tornando-se a primeira música de rap a alcançar o primeiro lugar em 2023. A faixa também manteve a posição nº 1 na Billboard Global 200 por quatro semanas consecutivas. Além disso, a música favorita dos fãs, “Agora Hills”, chegou ao 1º lugar no Top 40 Radio em fevereiro de 2024, marcando o oitavo nº 1 de Doja nesse formato. A faixa também alcançou a 7ª posição na Billboard Hot 100.

A venda de ingressos para o público geral estará disponível a partir do dia 03 de outubro.